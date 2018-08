Africkí migranti prehovorili o najväčších zverstvách: Pred príchodom do Európy zažili peklo na zemi!

Z letiska na Malte vo štvrtok ráno odletelo do Paríža 59 afrických migrantov, ktorých pred dvoma týždňami na ostrov priviezla záchranárska loď Aquarius a ktorých sa Francúzsko rozhodlo prevziať v rámci iniciatívy niekoľkých európskych krajín.

Eritrejci, Nigérijčana, Sudánci alebo Kamerunčania počas letu v ústrety európskej pevnine predostreli agentúre AFP svoje predchádzajúce ťažkosti a nádeje, ktoré vkladajú do budúcnosti.

Takmer pre všetkých to bol prvý let v živote. To, že zamieria do Francúzska, sa mnohí dozvedeli ani nie dva dni pred odletom. Dvadsaťdeväťročná Súdánka Midra priznala, že o krajine, ktorá ju má prijať, nevie nič. Napriek tomu hovorí, že keď zavolá domov, že je vo Francúzsku, jej rodine sa uľaví a bude na ňu hrdá. "Vôbec sme nespali, celú noc sme slávili," opísala náladu pred odletom takisto 29-ročná Irène z Kamerunu. Bola šťastná, že môže opustiť Maltu, kde mala zakázané vychádzať z ubytovne.

Celkovo bolo v lietadle 12 žien. Ich cestu na Maltu sprevádzalo násilie. Ďalšia mladá Kameruňanka Dorcas bola v líbyjskej metropole Tripolise nútená k prostitúcii. "Bola som tam šesť mesiacov... Jedného dňa ma odviedli k moru a 25 nás naložili do člna," opisuje. Na mori strávili migranti tri dni "bez jedla a bez pitia".

V člne bola tiež 28-ročná Josiane - krajanka Dorcas. Predtým bola v Líbyi "rok chorá" a tiež bola vystavená sexuálnemu násiliu. "Celé mesiace som sa necítila ako človek," tvrdí Kameruňanka s tvárou pokrytou ekzémom a trasúcim sa hlasom spomína na päťročnú dcéru, ktorá zostala v jej vlasti. So svojimi piatimi deťmi vo veku od troch do 12 rokov cestovala Nidal zo Sudáne. "Potrebujem pre nich normálny život. Ako matka mám povinnosť ich chrániť," hovorí.

Bývalý eritrejský vojak Habtommr bol na svojej ceste šesť týždňov zadržiavaný, kým jeho blízki nezaplatili výkupné 3 300 dolárov (2 822 eur). "Líbyjčania pijú, fajčia, znásilňujú chlapcov i dievčatá, je to neľudské. Dnes som nažive, ale akoby vo mne niečo umrelo," opisuje svoje skúsenosti obrovitý 36-ročný muž. Teraz sa chce naučiť po francúzsky, nájsť si prácu a "byť zodpovedný". Po prílete na parížske letisko Roissy boli migranti rozdelení do niekoľkých autobusov, ktoré s nimi zamierili do ubytovní v rôznych kútoch Francúzska. "Bude to ťažké, s tým počítam. Ale viem, že to pôjde," citovala AFP 23-ročného Nigérijčana Augustína.