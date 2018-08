Ostré slová Trumpa na adresu známej americkej televízie: Donald žiada hlavu šéfa CNN

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na twitteri tvrdo kritizoval spravodajskú televíziu CNN a napísal, že šéf stanice Jeff Zucker by mal byť odvolaný.

Dôvodom je sporný článok z júla, v ktorom CNN s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedla, že Trump vopred vedel o schôdzke svojho syna Donalda mladšieho a ďalších členov vtedajšej Trumpovej kampane s ruskou právničkou, od ktorej očakávali kompromitujúce informácie o demokratickej kandidátke Hillary Clintonovej. Trump popiera, že by o stretnutí vopred vedel.

CNN uviedla, že bývalý Trumpov dlhoročný právnik Michael Cohen tvrdí, že Trump o schôdzke vopred vedel. CNN citovala anonymné zdroje, podľa ktorých je Cohen ochotný podeliť sa o tieto informácie so zvláštnym vyšetrovateľom Robertom Muellerom. Ten vyšetruje možnú konšpiráciu medzi Trumpovým tímom v kampani a Rusmi. Cohen, ktorý sa medzitým v auguste priznal k finančným podvodom a k manipuláciám pri financovaní volebnej kampane, Muellerovi spoluprácu prisľúbil. Cohenov právny zástupca Lanny Davis v júlovom príspevku CNN odmietol záležitosti týkajúce sa spomínaného stretnutia komentovať. Po Cohenovom augustovom priznaní Davis vyhlásil, že materiál CNN sa dostal do kolízie s oficiálnym vyšetrovaním. Dodal tiež, že Cohenov právny tím nebol oným anonymným zdrojom. Potom v rozhovore s The Washington Post odmietol pravdivosť správy CNN potvrdiť a tiež vycúval z tvrdenia, že by Cohen mohol poskytnúť Muellerovi informácie, ktoré by dokazovali, že Trump o schôdzke vopred vedel. Nakoniec Davis v pondelok serveru Buzzfeed povedal, že bol tým anonymným zdrojom CNN, čím poprel svoje predchádzajúce tvrdenia.

Otvoriť galériu Právnik Michael Cohen Zdroj: Reuters CNN si za pôvodnou správou naďalej stojí a výzvy na stiahnutie materiálu odmieta. Podľa portálu Business Insider je televízia pripravená informácie opraviť, ak sa ukážu ako nepravdivé, čo ale teraz nie je možné overiť. Televízia tiež uviedla, že Davis nebol jediným z hlavných zdrojov. Právni experti sa zhodujú, že Davisov názorový obrat môže Cohena značne poškodiť, pretože tak vznikajú pochybnosti o Cohenovej dôveryhodnosti.

Jedným z autorov spornej správy CNN je Carl Bernstein, ktorý spolu s kolegom Bobom Woodwardom zohrali kľúčovú úlohu v politickej afére Watergate. Tá viedla k rezignácii amerického prezidenta Richarda Nixona. Bernstein s Woodwardom za investigatívnu žurnalistiku v afére Watergate získali prestížnu Pulitzerovu cenu. Trump teraz na twitteri Bernsteina označil za človeka, ktorý žije v minulosti a premýšľa ako zdegenerovaný blázon. "Vymýšľa si príbeh za príbehom a celá krajina sa mu smeje," napísal Trump. Svojich priaznivcov tiež varoval, aby nečítali správy, ktoré sa opierajú o výpovede anonymných zdrojov, pretože to sú výmysly.