Bývala zdravotná sestra sa sprchuje len 2-krát ročne: Alergia na vodu mi ničí život

Nemôže prať, variť ani sa osprchovať! Bývalá zdravotná sestra z Británie Maxine Jones (50) už 8 rokov trpí veľmi zriedkavou alergiou na vodu. Čo i len jediná kvapka jej môže spôsobiť nepredstaviteľné bolesti.

Maxinine zdravotné problémy sa začali pred ôsmimi rokmi. Žiaden lekár však nevedel prísť na to, čo jej je. Trvalo rok, kým jej stanovili diagnózu, ktorá znela – alergia na vodu. Britka tak musela dať výpoveď v práci a začať dodržiavať striktné pravidlá. Nesmie sa sprchovať a vodu môže piť len z fľaše, pričom si musí dávať pozor, aby sa neobliala. Pri umývaní zubov nosí rukavice. Aby toho nebolo málo, život jej komplikuje aj upršané britské počasie.

Hneď ako sa voda dostane do kontaktu s Maxininou kožou, vyhodia sa jej pľuzgieriky a pokožka ju začne svrbieť. „Ak sa dotknem vody, tá bolesť je neopísateľná. Ak je čo i len malá pravdepodobnosť, že bude pršať, nesmiem ísť von. Takže v zime ma susedia vidia len veľmi málo. Niekedy sa cítim ako vo väzení,“ priznáva žena. Lekári sa snažili jej alergiu vyliečiť aj chemoterapiou, no nepomohlo to. Momentálne užíva obrovské množstvo liekov, medzi nimi jedny aj na lepru. Jej stav však nezlepšujú.