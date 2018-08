Spanilá jazda sa skončila: Trenčín do hlavnej fázy Európskej ligy nepostúpil!

Futbalisti fortunaligového AS Trenčín sa neprebojovali do skupinovej fázy Európskej ligy.

Vo štvrtkovej odvete play off prehrali na pôde cyperského AEK Larnaka 0:3 po tom, ako v domácom úvodnom meraní síl remizovali 1:1. Apostolos Giannou strelil prvý gól už v 1. minúte, do prestávky zvýšil Acoran, ktorý sa presadil aj v Žiline. Giannou stanovil výsledok v 65. minúte.

Trenčín sa nestal po MŠK Žilina (2008/2009) a ŠK Slovan Bratislava (2011/2012, 2014/2015) tretím slovenským klubom s účasťou v skupinovej fáze Pohára UEFA/Európskej ligy. Larnaka si skupinu EL zahrá druhýkrát po sezóne 2011/2012. Žreb je na programe v piatok o 13.00 h v Monaku.



AEK Larnaka - AS Trenčín 3:0 (2:0)

Góly: 1. a 65. Giannou, 36. Acoran. ŽK: Larena, Cases, Garcia - Mance, Čatakovič, El Mahdioui, Paur. Rozhodovali: Karasev - Demeško, Lunev (všetci Rus.)

AEK Larnaka: Ramirez - Silva, Mojsov, Gonzalez, Truyols - Larena (84. Garcia) - Acoran, Hevel, Tričkovski, Tete (62. Cases) - Giannou (74. Florian)

AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Paur, Šulek, Julien - Ubbink (73. Kleščík), El Mahdioui, Čatakovič - Sleegers (62. Bukari), Mance (73. Umeh), Azango

/prvý zápas 1:1, Larnaka postúpila do skupinovej fázy/



Larnaka otvorila skóre už v úvodnej minúte. Trenčín nastúpil s duom stopérov Paur, Šulek a obrana hneď pri prvej akcii nepokryla útočníka Giannoua, ktorý po prihrávke Acorana prekonal brankára Šemrinca. Domáci ťažili pred gólom z okamžitého vysokého napádania, to uplatňovali aj v nasledujúcich minútach. Darilo sa im zachytávať rozohrávku hostí. Tričkovski potiahol z pravej strany ďalší nebezpečný útok AEK, prihrávkou cez šestnástku nenašiel žiadneho spoluhráča. Tete poslal prízemný center z ľavého krídla, Tričkovski prepustil loptu nabiehajúcemu Acoranovi, ktorému zabránil v zakončení dôležitým zákrokom v pokutovom území El Mahdioui. Trenčania sa postupne začali osmeľovať, prvou lastovičkou bol Azangov center, po ktorom si domáca defenzíva nerozumela a odvrátila iba na roh. Po ňom hlavičkoval Paur, brankár Ramirez kryl. Ubbink odzbrojil Hevela a vznikla z toho veľká možnosť AS, Čatakovič po individuálnom prieniku tesne minul. Potom z odrazenej lopty vystrelil Mance, Truyols sa vrhol do dráhy a zblokoval. Domáci to skúšali spoza šestnástky, Larena ani Tričkovski ešte nepochodili, no Acoran v 36. minúte trafil ideálne a zvýšil na 2:0. Tesne pred prestávkou nezužitkoval šancu na zveľadenie náskoku Tričkovski, na opačnom konci neznížil Sleegers.

Trenčín musel vsietiť minimálne dva góly a snažil sa určovať vývoj hry. Dôrazný Mance narobil po centri problémy zadákom Larnaky, ktorým sa podarilo ubrániť ho. Hostia si po zmene strán vypracovali viacero streleckých pokusov, ale Ubbink, Sleegers ani Mance neohrozili Ramireza. Domáci boli efektívnejší a skórovali hneď pri prvej väčšej príležitosti v druhom polčase. V 65. minúte Tričkovski sklepol center z pravej strany a hosťujúci stopéri si nedali pozor na Giannoua, ktorý v bezprostrednej blízkosti hlavičkou pridal svoj druhý zásah v zápase a výrazne priblížil AEK do skupinovej fázy. Po prihrávke Giannoua mohol pridať ďalší gól Tričkovski, jeho zakončenie vyrazil Šemrinec. Ten zachránil aj pri šanci Floriana, náhradník Giannoua sa do nej dostal po zaváhaní obrancov AS. Trenčínu sa neujal oblúčik Čatakoviča a jeho defenzíva už bola veľmi otvorená, čo mohol opäť potrestať Florian, v samostatnom úniku však neprihral voľnému Tričkovskému a netrafil bránku. Larnaka napriek nevyužitým príležitostiam nedovolila v závere hosťom myšlienky na obrat, hoci Čatakovič v nadstavenom čase trafil brvno.