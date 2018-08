Muž si odrezal z nosa, aby vyzeral ako ľudská lebka: Hororové zábery živej mŕtvoly!

Pred pár rokmi sa Eric Yeiner Hincapié Ramírez prebudil a rozhodol sa, že si začne extrémne upravovať telo.

Možno to nebolo presne takéto jednoduché, ale po tom, čo si nechal potetovať celé telo si nechal odrezať špičku nosa, odstrániť ušné laloky a rozdeliť jazyk. Prečo sa rozhodol takto sa "zohaviť"? Lebo chce vyzerať ako lebka. 22-ročný muž, ktorý sám seba nazýva "Kalaca Lebka" povedal, že už keď bol malý, lebky ho fascinovali.

Ale až keď zomrela jeho mama, začala sa jeho tvár podobať na lebku, pretože nemala rada extrémne úpravy tela. Ladbible tvrdí, že Eric bol prvou osobou v Kolumbii, ktorá si dala dobrovoľne zohaviť nos aj uši. Toto pritiahlo pozornosť médií, ale aj kritiku širokej verejnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Úpravy tela sú osobné rozhodnutie a nemali by byť posudzované. To je ako keby sme posudzovali ženu preto, lebo si nechala zväčšiť prsia." Kalaca pripúšťa, že pre niekoho môže byť pohľad na neho nepríjemný. No argumentuje tým, že je to jeho slobodné rozhodnutie.

"Som normálny človek, ktorý sa rozhodol vyzerať inak ako ostatní ľudia. Je to ako iný spôsob myslenia alebo obliekania či počúvania iného štýlu hudby. Proste sa cítim dobre tak, ako vyzerám."