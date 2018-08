Veľké sťahovanie Roba Opatovského: Z vily do bytu

Veľké sťahovanie! Spevák Robo Opatovský (46) sa rozhodol pre radikálny krok. Svoj luxusný dom v Dunajskej Lužnej totiž len nedávno predal.

Kam smerujú Robove kroky spoločne s manželkou Katkou (38) a dcérou Hankou (4)?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dôvod odchodu z vily neďaleko Bratislavy, v ktorej doteraz Opatovský žil so svojou rodinou, je prostý. Hudobník plánuje postaviť väčší, lepší a krajší dom. Z toho „starého“ si už spevák stihol odniesť posledné veci. „Trošku mám aj smútok, lebo som tu prežil desať rokov. Táto krásna a veľká záhrada mi bude chýbať,“ povedal otvorene muzikant pre Nový Čas. Nehnuteľnosť totiž kupoval ešte ako slobodný chlap a na účel nezáväzných zábav mala jeho vila aj pôvodne slúžiť. „Postavil som to ako párty dom. Myslel som si, že budem slobodný až do konca života, no nakoniec sa z neho stal rodinný. S Hankou sme tu urobili aj prvé kroky,“ spomína Robo na najkrajšie zážitky, ktoré si bude navždy pamätať.

Keďže však už s architektom plánujú výstavbu nového luxusného hniezdočka, medzičasom sa Opatovský s rodinou bude musieť uskromniť v priestoroch bytu v Skalici. „Kúpil som tam dvoj-izbák, tam prežijeme, kým budeme mať náš dom snov. Dúfam, že do jari 2020 sa to stihne,“ hovorí optimisticky Robo. O sume, ktorú za dom v Dunajskej Lužnej získal, hovoriť nechcel. Novému Času sa však podarilo zistiť, že na Robov účet mohlo cinknúť približne 350-tisíc eur.

Cena domu: 350 000 €