Otec herečky Šebovej Jozef: Neprišiel na pohreb vlastného syna!

Ignorovali ho počas života aj po smrti! Nevlastný brat seriálovej hviezdy Zuzany Šebovej (36) a syn producenta Jozefa Šeba (65) Michal († 42) pred pár dňami záhadne skonal.

Uplynulý utorok sa konala rozlúčka, na ktorej sa zišli jeho blízki a známi, ktorí mu chceli dať posledné zbohom. Podľa informácií Nového Času však medzi smútiacimi tvárami chýbala nielen hviezda Hornej Dolnej, ale aj ich spoločný otec.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Šebová pri téme utajovaných súrodencov mlčí a okrem pár nemiestnych vtipov na televíznych obrazovkách sa k celej veci nevyjadruje. O nevlastnej sestre Andrei a bratovi Michalovi († 42) totiž informoval Nový Čas začiatkom minulého roka, čo v rodine producenta spravilo poriadny rozruch. Pred desiatimi dňami Michal nečakane skonal, keď muži zákona našli jeho telo bez známok života v byte v Banskej Bystrici.

Minulý utorok sa konal pohreb, kam prišlo mnoho jeho známych, kamarátov i najbližšia rodina. „Bolo to krásne. Dali sme mu zahrať jeho obľúbené skladby. Prišli sa s ním rozlúčiť aj jeho kamaráti zo zahraničia,“ prezradila Novému Času mama Ľubica. Keď sme sa jej spýtali, či sa na pohrebe zúčastnil Michalov otec, producent Jozef Šebo, či nevlastná sestra herečka Zuzana, tak si len ťažko povzdychla. „Nie, ani jeden tam nebol. Neposlali ani žiadne kvety, nič. Ja už som im v duši odpustila a verím, že tak urobil aj Michal. Im sa to všetko v budúcnosti vráti,“ povedala nám zronená žena. Nový Čas oslovil aj herečku aj producenta, no ani jeden sa do uzávierky nevyjadril.

Nemiestne vtipy

Na rozdiel od Michalovej matky však má na svojho otca ťažké srdce ďalší utajovaný potomok - dcéra Andrea. Tá už viac ako dva roky bojuje so zákernou rakovinou a práve kvôli liečbe sa na pohrebe nemohla zúčastniť. „Smrť Michala ma bolí a hlboko sa ma to dotklo. A vlastný otec neprejavil ani štipku ľútosti,“ rozhorčila sa brunetka, ktorá sa pustila aj do svojej slávnej sestry. „Určite vedela, že má súrodencov. Klame, aby sa hrala na peknú. Nemá empatiu ani sociálne cítenie, ale vychovával ju môj otec, tak je presne taká, ako on,“ neodpustila si tvrdé slová Andrea. „Jej vyjadrenia v televízii sú absolútne nevhodné a nemiestne. Keď si z toho robí srandu, tak by si mala uvedomiť, že sa to týka aj matiek tých detí, ktoré sú už dnes staré dámy,“ uzavrela Andrea.

Narážala pritom na Zuzanine vtipy v relácii Inkognito pri hosťovi, ktorý zostavoval rodokmene. „Mohli by ste mi nechať vizitku? Lebo mne sa to teraz rozrastá každý deň, tak by som si to dala preveriť, dobre?“ spomenula Šebová.