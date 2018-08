Tragédia na školskom ihrisku: Po Vladimírovi († 52) ostalo päť sirôt

Tragédia na školskom ihrisku! V Partizánskom pri obnove športového ihriska na základnej škole Rudolfa Jašíka zavalil otca piatich detí Vladimíra († 52) betónový stĺp.

Na oprave ihriska pracoval s jedným z nich - synom Petrom, ktorý videl smrť otca na vlastné oči... Nešťastie sa stalo pri manipulácii s ťažkým stĺpom, ktorý Vladimírovi spadol na spodnú časť brucha a usmrtil ho.

Na ten strašný pohľad nikdy nezabudne. Peter sa vo štvrtok ráno musel prizerať, ako mu zomiera pred očami jeho milovaný otec Vladimír († 52). Obaja pracovali ako robotníci v stavebnej firme, ktorá rekonštruovala ihrisko pri Základnej škole Rudolfa Jašíka v Partizánskom. Vo štvrtok ráno pracovali tak ako vždy spoločne. „Prenášali betónový stĺpik na palete s vysokozdvižným vozíkom. Neviem, čo sa tam presne stalo, ale keď ho dávali dole, stĺp sa nejako nahol na opačnú stranu a Vladimíra zavalilo,“ povedal nám jeden z robotníkov. Jeho verziu potvrdil aj stavbyvedúci firmy, ktorá práce realizovala. „Boli tam len sami dvaja, neviem, čo sa presne mohlo stať. Betónový stĺpik ho zavalil rovno cez dolnú časť brucha. Ja som na stavbe vtedy nebol, volali mi a hneď som prišiel. Je to obrovská tragédia, je mi to hrozne ľúto,“ krútil hlavou stavbyvedúci. Obaja chlapi sú zamestnanci firmy a pochádzajú z obce Sihelné pri Námestove. „Vlado bol super chlap, v roku 2001 mu zomrela manželka a sám vychovával 5 detí, 3 dcéry a 2 synov. Nemôžem tomu uveriť, to je hrozná tragédia,“ povedala nám suseda.

Prípadom sa zaoberá polícia aj inšpektorát práce. „Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ z Partizánskeho začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. O uvedenom skutku bol vyrozumený aj príslušný inšpektorát práce,“ informovala Elena Antalová, krajská policajná hovorkyňa z Trenčína. Na miesto nešťastia prišli o krátku chvíľu aj záchranári, žiaľ, Vladimíra sa im nepodarilo oživiť. „Výzvu na tiesňovú linku so žiadosťou o pomoc zranenému mužovi, na ktorého spadol kus betónu, sme prijali o 8.22 hodine. Po príchode záchranárov muž nejavil známky života a, žiaľ, oživovanie nebolo úspešné. Lekár musel konštatovať smrť,“ potvrdila Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov.