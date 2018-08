Eso na leteckých dňoch v Sliači: Priletí stíhačka z kórejskej vojny

Už tento víkend privítajú tisíce návštevníkov Medzinárodné letecké dni SIAF 2018 na letisku Sliač.

Premiéru bude mať na nich stroj Chance Vought F4U Cors-air. Ide o americkú stíhačku, ktorá slúžila predovšetkým počas 2. svetovej vojny a kórejskej vojny.

Vyrábali sa od roku 1942 do roku 1953 a v niektorých letectvách slúžili tieto stroje až do 60. rokov. Spolu sa vyrobilo 12 571 kusov. Prototyp lietadla bol vyvinutý v roku 1938. Konštrukcia krídla typu čajka umožnila použitie relatívne krátkeho a ľahkého pristávacieho podvozku. Bola to taktiež nutnosť z dôvodu extrémne veľkej vrtule s priemerom 4 metre.

Už prvý model dosahoval maximálnu rýchlosť 670 km/hod. a model vyrobený v roku 1952 dokonca až 700 km/hod. „Chance Vought F4U Corsair predvedie na leteckých dňoch letovú ukážku,“ uviedol Hubert Štoksa, generálny riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF.

Chance Vought F4U Corsair

Posádka: 1

Krajina: Rakúsko

Dostup: 12 500 m

Dolet: 1 630 km

Maximálna rýchlosť: 750 km/h

Výzbroj