Dramatický špurt na Vuelte: Sagan nestačil na konkurenciu!

Francúzsky cyklista Nacer Bouhanni triumfoval v 6. etape 73. ročníka pretekov Vuelta.

Jazdec stajne Cofidis sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a trať dlhú 155,7 km z Huércal-Overa do San Javier. Mar Menor zvládol za 3:58:35 h. Na druhej priečke finišoval Holanďan Danny van Poppel (Lotto-NL Jumbo) a tretí bol Talian Elia Viviani (Quick-Step). Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil deviate miesto. V celkovom poradí sa udržal na čele Francúz Rudy Molard z Groupama-FDJ so 41-sekundovým náskokom pred Poliakom Michalom Kwiatkowskim zo Sky. Tretí je Nemec Emanuel Buchmann z Bory (+48 s). Holanďan Wilco Kelderman mal technické problémy a vypadol z Top 10, namiesto neho sa do nej dostal domáci Enric Mas z Quick-Stepu.

Rovinatá etapa s dvomi menšími stúpaniami 3. kategórie bola ako šitá pre hromadný dojazd. Pretekárom však robil menšie problémy silný bočný vietor, najmä v záverečných 40 km. Krátko po štarte sa dostala do úniku trojica Luis Angel Mate (Cofidis, Solutions Crédits), Jorge Cubero (Burgos BH) a prekvapujúco aj výborný vrchár a pôvodne ašpirant na celkové poradie Richie Porte. Pretekár BMC však prišiel na Vueltu po zranení, už pred 6. etapou mal v celkovom poradí vyše 40-minútovú stratu a povedal, že sa sústredí hlavne na septembrové majstrovstvá sveta v Innsbrucku.

Trojica si čoskoro vypracovala náskok okolo dvoch a pol minúty a pelotónu si ju na tejto úrovni udržiaval aj v ďalších kilometroch. Na čele balíka pracovali najmä pretekári Quick-Step Floors. Situácia sa príliš nemenila ani v ďalšom priebehu. Pelotón išiel pohodovým tempom, priemerná rýchlosť bola pod 38 km/h a aj 50 km pred koncom mala trojica na čele k dobru cez dve minúty. Potom sa však už začalo jazdiť naplno a 33 km pred koncom jazdil vpredu už len Cubero. Jeho pokus sa však o pár km ďalej skončil a všetko smerovalo k hromadnému dojazdu.

Na vetre sa pelotón delil a zozadu odpadávalo viacero skupiniek, podpísal sa pod to aj menší pád. Problémy mal Wilco Kelderman, ktorý musel meniť bicykel, nabral takmer dvojminútovú stratu a tak vypadol z Top10. Na čele sa zoradili šprintérske tímy, diktovali tempo a ešte sa snažili preriediť balík. V závere rozbehli vláčik pretekári Quick-Stepu pre Vivianiho, no toho nakoniec zdolali Bouhanni i van Poppel. Do špurtu sa zapojil aj Sagan, no bol ďaleko od prvých priečok a obsadil deviate miesto.