Hubári sa tešia z bohatej úrody na severe Slovenska: Šimonkovi budete jeho megaúlovok závidieť!

Mali čo robiť, aby tieto krásne úlovky odniesli z lesa. Sever krajiny tento rok hríbom praje, vidno to aj na urastených hríboch smrekových, ktoré sa podarilo nájsť čitateľom Nového Času.

Dočkajú sa poriadnej hubárskej sezóny aj na zvyšku územia Slovenska? Horúce augustové počasie na čas vzalo úsmev nadšencom najmä na západe Slovenska. Miestami im doslova pod nohami praskal suchý mach. Inde sa však hubám darilo. „Najmä na severe Slovenska - v oblasti Liptova, Tatier a na Orave je situácia pre huby dlhodobo priaznivá, a preto tam stačia aj slabšie, ale pravidelné zrážky, ktoré by podporili rast húb.

V týchto regiónoch sa hubárska sezóna tento rok vydarila a ak bude pršať aj naďalej, bohatá bude aj jesenná rastová vlna húb. Horšia situácia je na juhozápade a juhu Slovenska, kde bolo počasie priaznivé len na jar a začiatkom leta,“ uviedol pre Nový Čas Ján Červenka, tajomník Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV. Jeho slová potvrdzujú aj fotografie hríbov smrekových, ktoré do redakcie poslali čitatelia. „V ostatných častiach Slovenska musí napršať naozaj výdatne, niekoľkokrát za sebou, aby sa oživilo podhubie a mohli sa na ňom vytvoriť zárodky budúcich plodníc. Kedy to bude, je však ťažká otázka - to nevie predvídať nikto,“ dopĺňa skúsený mykológ.

Hríb smrekový