Romana (26) ide pred súd: Nenávistný odkaz prvákom

Štátny zástupca obžaloval v stredu 26-ročnú ženu z Tachova za výhražný komentár na internete na adresu prvákov zo Základnej školy Plynárenská v teplických Proseticiach. Školu navštevujú najmä rómske, vietnamské a arabské deti. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server Novinky.cz.

Obžalovaná podľa skorších informácií použila slovo "rovno" a pridala obrázok pištole. Komentár sa objavil medzi mnohými ďalšími pod fotografiou žiakov, ktorú vlani zverejnil na internete regionálny denník a mnoho ľudí ju potom zdieľalo. Polícia ženu obvinila už v júli, o terajšom vývoji v prípade informovala vo štvrtok Česká televízia, ktorej to potvrdil Ondřej Wendler z Okresného štátneho zastupiteľstva v Tachove.

"Vo veci bola 29. augusta podaná obžaloba," povedal Wendler Českej televízii. Žena sa mala podľa žalobcu dopustiť trestného činu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi a trestného činu podnecovania k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd. Za to jej hrozia až tri roky väzenia.

Stíhanou osobou je podľa denníka Právo 26-ročná Romana L. z Tachova. Pôvodne polícia jej prípad odložila s tým, že by sa mohlo jednať iba o priestupok. Potom sa ale podľa informácií Práva do prípadu vložil najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman. Na základe jeho námietok sa vec vrátila späť do prípravného konania. Na druhýkrát už policajné vyšetrovanie viedlo k obvineniu a teraz aj k podaniu obžaloby.

Podľa Zemana sa žena vyhrážala skupine ľudí usmrtením na verejne prístupnej počítačovej sieti a je za to trestne zodpovedná. "Priťažujúcou okolnosťou je skutočnosť, že vyhrážka smerovala voči šesť až sedemročným deťom," argumentoval už skôr.

Žena vypovedala na polícii a od príspevku sa nedištancovala, bol to ale podľa nej nevhodný humor, ktorým nemyslela nič zlé ani rasistické. Podľa skorších informácií Práva žena pri výsluchu uviedla, že konala nerozvážne a svoje správanie pripísala alkoholu. "V tom čase som pila v krčme. Na fotku som narazila na Facebooku, bola pod ňou kopa komentárov. Tak som tam tiež jeden nepatričný napísala," povedala. Na druhý deň jej vraj všetko došlo a chcela poznámku zmazať, už to ale údajne nešlo.

V kauze nenávistných komentárov polícia už skôr obvinila z rasovo motivovaného prečinu muža z okresu Frýdek-Místek. V jeho prípade štátny zástupca trestné stíhanie podmienečne zastavil. Ak sa obvinený počas stanovenej skúšobnej doby nedopustí trestného činu ani priestupku, trestné stíhanie tým pre neho končí. V opačnom prípade budú kriminalisti vo vyšetrovaní pokračovať.

V prípade tretieho podozrivého obvinenie nepadlo. Teplickej polícii sa muža nepodarilo vypočuť, pretože sa zdržiava mimo územia Českej republiky. Fotku žiakov prvej triedy zverejnili noviny Deník v rámci svojho seriálu, a to v tlačenej verzii i na svojich webových stránkach. Záber potom začali ľudia zdieľať na sociálnych sieťach. Diskutujúci pripájali rasistické a iné nenávistné komentáre. Žiakov napríklad posielali v narážke na ulicu, kde škola sídli, do plynu. Vyhrážky padali aj na adresu rodičov detí a vedenie školy.