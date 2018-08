Najväčším súperom hráčov na US Open je teplo: Brutálne horúčavy ničia tenistov a tenistky!

Mnohí to radšej vzdali! Extrémne vysoké teploty dosahujúce viac ako 38 stupňov Celzia a ešte vyššia vlhkosť - viac ako päťdesiat percent - dávajú tenistom a tenistkám na tohtoročnom US Open riadne zabrať. Len v prvom kole odstúpili piati hráči...

Organizátori museli dokonca nielen aplikovať doložku o extrémnom teple, ale povoliť aj ženám, aby sa mohli prezliekať na lavičke počas výmen, ako to už roky robia muži. Mužské i ženské štartové pole sa zhoduje na tom, že podmienky na US Open sú „nebezpečné“. Podľa Francúza Benneteaua by sa vôbec nemalo v takom počasí hrať na poludnie. Talian Travaglia, Litovčan Berankis, Argentínčan Mayer, Srb Krajinovič a Rus Južnyj nemali síl dokončiť svoje duely. Mrzí to v prípade Južného, ktorý už dávnejšie avizoval, že US Open bude jeho posledným grandslamovým turnajom kariéry, s ktorou sa koncom septembra definitívne rozlúči. „Umieral som po každom bode. Toto nebola rozhodne zábava,“ napísal k svojmu súboju s Djokovičom Maďar Fucsovics a Slovenka Cibulková priznala, že sa trikrát prezúvala, tak sa jej potili nohy.

Brutálne horúčavy priniesli dve zmeny v zaužívaných pravidlách. Jednu v prospech mužov a jednu v prospech žien. Aj u mužov došlo na desaťminútovú pauzu, počas ktorej môžu hráči odísť do šatne. Toto pravidlo v ženskej dvojhre po druhom sete platí už dávnejšie, muži sa môžu ísť schladiť po treťom sete. No a ženy sa dočkali toho, že sa nemusia chodiť prezliekať do šatne, ale môžu tak urobiť priamo na lavičke počas pauzy medzi výmenami ako to roky robia muži. Postarala sa o to Francúzka Cornetová a napomenutie o empajrového rozhodcu za to, že si na kurte napravila naruby oblečené tričko.

Z výsledkov 2. kola

 MUŽI: Nadal - Pospisil 6:3, 6:4, 6:2, Del Potro - Kudla 6:3, 6:1, 7:6, Anderson - Chardy 6:2, 6:4, 6:4, Basilašvili - Sock 4:6, 6:3, 6:2, 7:6, Chačanov - Sonego 7:5, 6:3, 6:3, Shapovalov - Seppi 6:4, 4:6, 5:7, 7:6, 6:4, Verdasco - Murray 7:5, 2:6, 6:4, 6:4, Raonic - Simon 6:3, 6:4, 6:4, Wawrinka - Humbert 7:6, 4:6, 6:3, 7:5, Fritz - Kubler 6:3, 3:6, 6:3 skreč.

 ŽENY: Muchová - Muguruzová 3:6, 6:4, 7:5, Bartyová - Šafářová 7:5, 6:3, S. Williamsová - Witthöftová 6:2, 6:2, Kanepiová - Teichmannová 6:4, 6:3, Kar. Plíšková - Bogdanová 6:2, 6:3, Strýcová - Arruabarrenaová 6:0, 6:1, Svitolinová - Mariaová 6:2, 6:3, Makarovová - Görgesová 7:6, 6:3, Mertensová - Lapková 6:2, 6:0, V. Williamsová - Giorgiová 6:4, 7:5.