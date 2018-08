Skupinová fáza Ligy majstrov aj so slovenským zastúpením: Fanúšik uvidí až päť hráčov spod Tatier!

Najprestížnejšia európska pohárová súťaž o ušatú trofej spoznala po stredajších odvetách play-off 32 účastníkov skupinovej fázy. Zastúpenie v tejto fáze Ligy majstrov 2018/2019 má aj slovenský futbal v podobe pätice hráčov troch klubov.

Sú to Marek Hamšík (31) v drese SSC Neapol, Milan Škriniar (23) v drese Interu Miláno a trojica vo farbách českého majstra Viktorie Plzeň Matúš Kozáčik (34), Patrik Hrošovský (26), Roman Procházka (29). Po štvrtkovom drese je už jasné, že Neapol si porovná sily s Parížom, Liverpoolom a Zvezdou Belehrad. Škriniara zase čaká Barcelona, Tottenham a Eindhoven. Ľahké to nebude mať ani Plzeň s trojlístkom našich hrácov. Zahrajú si proti Realu Madrd, AS Rímu a CSKA Moskve.

Prvenstvo obhajuje Real Madrid, ktorý od roku 1993 získal „ušatú trofej“ sedemkrát (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 a 2018), čo sa nepodarilo žiadnemu inému tímu.

žreb skupinovej fázy LM 2018/2019:

A-skupina: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, FC Bruggy

B-skupina: FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Inter Miláno

C-skupina: Paríž St. Germain, SSC Neapol, FC Liverpool, Crvena Zvezda Belehrad

D-skupina: Lokomotiv Moskva, FC Porto, Schalke 04 Gelsenkirchen, Galatasaray Istanbul

E-skupina: Bayern Mníchov, Benfica Lisabon, Ajax Amsterdam, AEK Atény

F-skupina: Manchester City, Šachtar Doneck, Olympique Lyon, 1899 Hoffenheim

G-skupina: Real Madrid, AS Rím, CSKA Moskva, Viktória Plzeň

H-skupina: Juventus Turín, Manchester United, FC Valencia, Young Boys Bern