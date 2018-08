Polícia pátra po 16-ročnom Matúšovi Pavlovi: Tínedžer zmizol pred týždňom

Policajti žiadajú občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 16-ročnom Matúšovi Pavlovi Nehézovi zo Zemianskych Kostolian (okres Prievidza).

Nehéz odišiel z domu na neznáme miesto ešte 23. augusta popoludní, odvtedy sa nikomu zo svojej rodiny neozval a nepodal o sebe žiadnu správu. Mobilný telefón má vypnutý. Nezvestnosť mladíka nahlásil 24. augusta na polícii jeho otec, informovala ďalej vo štvrtok TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Matúš Pavel je vysoký asi 190 centimetrov, chudej postavy. Má svetlohnedé krátke vlasy a zelené oči. Naposledy mal oblečené čierne tričko so žltým nápisom Amsterdam, hnedé nohavice, so sebou mal čiernu šiltovku so zeleným šiltom. Obuté mal červené tenisky. Mal tiež náramky na rukách, jeden pletený hrubý so žltým logom kapely Wu-Tang Clan a druhý čierny s korálikmi s nápisom NIKE. Na krku mal hnedé korále s veľkým bielym zubom a mal červenú šatku s bielymi bodkami, ktorú mal buď na ruke, nohe, alebo na hlave.

"Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypátraniu hľadanej osoby, môžu občania oznámiť na najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policajnú linku 158. Prípadne na stálu službu Obvodného oddelenia Policajného zboru Prievidza na telefónnom čísle 096127 3755 alebo priamo na kriminálnu políciu v Prievidzi na telefónnom čísle 0961273374," vyzvala Antalová.