Sexuálny útok rovno na nemocničnom lôžku: Odporné, čo si lekár dovolil k bezvládnej Erike

Eriky Bykova (35), módna návrhárka z Ruska, zažila v nemocnici peklo.

Podstúpila operáciu na úpravu tvaru prsníkov. Keď potom ležala bezvládna na lôžku, znásilnil ju anesteziológ Yuri Chernikov (59). Erika, ktorá má jedno dieťa a je vydatá, sa teraz rozhodla o celej hrôze prehovoriť v televízii, aby upozornila na prípad. ,,Bola to moja prvá operácia v živote. Manžel bol proti, vravel, že som už dostatočne krásna,“ hovorí návrhárka. ,,Po operácii som sa šialene triasla a počula hlas anesteziológa, ako vraví: ,Všetko bude v poriadku, dievčatko.´ Dotýkal sa ma. Opisoval, čo robí, a znásilnil ma. Bola som bezmocná.“

Erika bola stále pod vplyvom anestézie. ,,Cítila som všetko, čo sa dialo, ale moje viečka boli priťažké, nemohla som ich naplno otvoriť. Chcela som ho odstrčiť nohami, ale nedokázala som to,“ povedala žena, ktorá počas hrôzy nedokázala ani kričať o pomoc a na pooperačnej izbe boli s doktorom sami. ,,Verila som doktorovi. Dala som mu do rúk svoje telo aj život. Dlho som sa z toho nevedela spamätať či hovoriť o tom s manželom.“

Mladá žena všetko nahlásila na polícii, doktor jej ponúkal peniaze, aby to nerobila.,,Áno, mali sme sex, vyvrcholil som. Všetko som robil vedome, dotyky aj lízanie. Pýtal som sa jej: ,Erika, je to dobré, neubližujem ti?´ A ona odpovedala: ,Áno, je to dobré´.“ Operovaná žena to však vidí úplne inak:

Chernikov si teraz sype popol na hlavu. ,,Päť minút po tom, ako sa to stalo, som bol zhrozený. Uvedomil som si, že moje deti, vnúčatá a moja manželka mi nikdy neodpustia. V tej chvíli som však nerozmýšľal hlavou, ale iným orgánom,“ povedal pre ruskú televíziu NTV. Erike sa vraj neskôr ospravedlnil, doniesol jej čokoládu a potratovú tabletku, aby sa vyhli nechcenému otehotneniu. Anesteziológa čaká súd, ak by ho uznali vinným, vo väzení môže sedieť maximálne šesť rokov.