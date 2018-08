Hviezde Tottenhamu hrozí vojenská služba: Na rozhodujúcu penaltu sa nemohol od strachu pozerať

Tottenham uvoľnil juhokórejského futbalistu Son Heung-mina na Ázijské hry, aj keď nemusel.

Vec sa má však tak, že ak by Sona nepustil, musel by sa bez neho zaobísť na dlhých 21 mesiacov. V Južnej Kórei musí totiž každý muž absolvovať povinnú vojenskú službu. Okrem veľkých športových výnimiek. A tú môže Son získať na Ázijských hrách, kedže na šampionáte v Rusku sa Kórea do štvrťfinále neprebojovala.

Motiváciu na turnaji má Son veľkú, ak Kórejská republika získa zlato, vyhne sa nepríjemnej pauze a v tíme ako Tottenham by to mal po návrate zrejme ťažké.

Kórei sa na Ázijskom pohári darí. Zahrá si finále proti Japonsku. V semifinále vyradila Vietman 3:1, no najťažší zápas zažila vo štvrťfinále proti Uzbekistanu (4:3). O víťazovi rozhodol až pokutový kop v nadstavenom čase.

Na penaltu sa hráč Tottenhamu ani nemohol pozerať. V hre bolo pre neho príliš veľa. Avšak, Hwang Hee-Chan situáciu zvládol a teraz majú Kórejčania všetko vo svojich rukách.