Mama dala Michelle na adopciu, pretože nevedela, kto je jej otec: Po rokoch sa stal zázrak vďaka Facebooku

Mladá žena väčšinu života túžila zistiť, kto je jej biologický otec. Jej najväčší sen sa po rokoch splnil vďaka Facebooku.

Michelle Cehn (31) prežila svoje detstvo u adoptívnych rodičov Joan a Joela z Kalifornie. Napriek tomu, že ich milovala, vždy chcela vedieť, kto sú jej biologickí rodičia. Mladá žena po nich začala intenzívne pátrať.

V roku 2009 sa jej podarilo nájsť mamu Diane vďaka rodinnému nekrológu, píše portál Unilad. Žena porodila Michelle, keď mala 23 rokov a o novorodenca by sa nedokázala postarať. Nevedela ani kto bol jej otec a preto ju dala na adopciu. Napokon si však vybudovali pekný vzťah a Michelle mamu dokonca pozvala aj na svoju svadbu.

Naďalej sa usilovala nájsť svojho biologického otca. Podstúpila DNA testy a vďaka internetovej stránka, ktorá za zaoberá rodokmeňmi našla svojich bratrancov. A apríli tohoto roku sa jej podarilo na Facebooku vypátrať, vďaka jednému z bratrancov, aj svojho otca. Bol ním 57-ročný profesor Greg Hick, ktorý má aj 23-ročného syna Austina.

Greg si prečítal správu od Michelle a neveril vlastným očiam. Do tej chvíle ani netušil, že by mohol mať dcéru. Podstúpil teda test otcovstva a ten ukázal pravdu. Michelle konečne našla svojho otca. Obaja boli nadšení a rozhodli sa stretnúť. "Bola som taká šťastná. Veľmi pevne ma objal a bolo to dokonalé. Celý víkend mi predstavoval rodinu a okamžite som sa cítila ako doma," prezradila Michelle.