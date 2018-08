US Open zažije derby sestier Williamsových: Serena nie je nadšená

Sestra proti sestre.

Americká tenistka Serena Williamsová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Nasadená sedemnástka si v 2. kole poradila s Nemkou Carinou Witthöftovou 6:2, ž:2. V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti svojej staršej sestre Venus Williamsovej.

"Bude to veľmi náročný a špecifický zápas. Nie som veľmi nadšená, že sa opäť stretneme tak skoro, už v 3. kole grandslamového turnaja. Vždy jej fandím, takisto ona mne. Ak chcem uspieť, budem musieť predviesť svoj najlepší tenis," citovala slová 23-násobnej singlovej grandslamovej šampiónky oficiálna stránka WTA.

O prekvapenie sa postarala Češka Karolína Muchová, ktorá vyradila vlaňajšiu wimbledonskú šampiónku a nasadenú dvanástku Španielku Garbine Muguruzovú Blancovú 3:6, 6:4, 6:4. "Ani neviem, ako som to dokázala. Prežila som. Veľmi mi pomohli fanúšikovia, ktorí mi dodali veľa energie. Na začiatku zápasu som bola veľmi nervózna, potom som sa však upokojila. Som veľmi šťastná," povedala Muchová pre akreditované médiá.

ženy - dvojhra - 2. kolo:

Karolína Muchová (ČR) - Garbine Muguruzová Blancová (12-Šp.) 3:6, 6:4, 6:4, Serena Williamsová (17-USA) - Carina Witthöftová (NEm.) 6:2, 6:2, Ashleigh Bartyová (18-Austr.) - Lucie Šafářová (ČR) 7:5, 6:3, Rebecca Petersonová (Švéd.) - Vania Kingová (USA) 7:5, 6:1, Kaia Kanepiová (Est.) - Jil Teichmannová (Švajč.) 6:4, 6:3, Sofia Keninová (USA) - Maria Sakkariová (32-Gr.) 4:6, 6:1, 6:4