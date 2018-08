Počet dovolenkárov v Egypte oproti vlaňajšku dramaticky stúpol: Krajina je pre nich lacnejšia

Príjmy Egypta z turistiky v prvom polroku tohto roka stúpli v porovnaní s rovnakým obdobím vlani o 77 percent na 4,1 miliardy eur.

Počet turistov sa potom zvýšil o 41 percent na zhruba päť miliónov. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na informácie od vládneho úradníka. Egyptský cestovný ruch tak pokračuje v oživenie po povstaní v roku 2011. Pomohlo mu aj oslabenie domácej meny od konca roka 2016, ktoré výrazne zlacnelo krajinu pre zahraničných turistov. Cestovný ruch má pre egyptskú ekonomiku zásadný význam, je okrem iného jedným z hlavných zdrojov devíz a pracovných miest. Na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) krajiny sa podieľa viac ako 11 percentami a na devízových príjmoch zhruba pätinou.



Vlani príjmy z turistiky predstavovali 7,6 miliardy USD. "Ukazovatele naznačujú, že sektor zarobí do konca tohto roka zhruba deväť miliárd USD," uviedol zdroj. Dodal, že ku koncu roka sa očakáva nárast turistov zo západnej Európy, Talianska, Nemecka a Ukrajiny. Vlani podľa údajov Českého štatistického úradu navštívilo krajinu približne 245 000 českých turistov. Tento rok je podľa odhadov českých cestovných kancelárií počet objednávok zájazdov do Egypta vyšší o zhruba 30 percent.