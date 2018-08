Mladík hľadal po rozchode párik, ktorému by daroval snubný prsteň: Príbeh zaľúbencov dojíma k slzám

Mladík z USA sa plánoval oženiť a hoci namiesto svadby prišiel rozchod, ukázal, že má dobré srdce.

Steven Crocker si túžil vziať tvoju priateľku a tak sa rozhodol kúpiť zásnubný prsteň. Jeho vzťah sa však minulý rok rozpadol len mesiac pred plánovanými zásnubami. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Nechcem vidieť, že krásny prsteň vyjde navnivoč, preto som sa ho rozhodol darovať," vyjadril sa Steven. Nechcel ho ale darovať hocikomu, ale práve človeku, ktorý by rád urobil ďalší krok, no prsteň si nemôže dovoliť.

Sean Sullivan bol jedným z 1500 ľudí, ktorí sa mu ozvali. "Prvýkrát mi o tom povedala mama a hoci som bol najprv skeptický, nakoniec som odoslal 17-minútové video s celým naším príbehom," začal Sean.

Priblížil, že plánuje požiadať svoju priateľku Natalie Kiernicki o ruku a na prsteň si začal odkladať peniaze. Nanešťastie mu diagnostikovali sklerózu multiplex, pre ktorú nemôže pracovať a nemá tak žiadny príjem. Zrejme práve tým Stevena zaujal.

Keď si vybral práve jeho, bol v úplnom šoku. "Bolo to šialené. Nedokázal som tomu uveriť, lebo som to vôbec nečakal," vyjadril sa šťastný Sean. O mesiac neskôr sa s Natalie zasnúbili. "Bola poriadne prekvapená. Náš príbeh ale ukázal aj to, že stále existujú dobrí ľudia, pretože Steven nemal žiadny dôvod, aby to urobil," dodal podľa Inside Edition Sean.