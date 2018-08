Pamätníci spomínajú na Slovenské národné povstanie: Desivý pohľad na odseknuté ruky a nohy

Na vlastnej koži pocítili, aké nešťastia vojna prináša, a bojovali za mier. V Banskej Bystrici sa uskutočnili oslavy 74. výročia Slovenského národného povsta­vnia. Do areálu Pamätníka SNP prišli aj viacerí účastníci historickej udalosti.

Niektorí z nich cítia zatrpknutosť a o minulosti už hovoriť nechcú. Iní zase svoj príbeh vyrozprávajú a neľutujú svoj krok. Vladimír Strmeň (90) z Banskej Bystrice do SNP vstúpil, keď mal 16 rokov. Jeden z najťažších okamihov zažil v októbri 1944, keď bol počas boja ranený a črepiny ho zasiahli do ruky a chrbta. „Mal som šťastie, že ma hneď ešte pod paľbou zobrali na obväzište. Tam bola náhodou sanitka, ktorá nás doviezla do Banskej Bystrice, kde ma operovali,“ povedal účastník SNP.

„Operačná sála šla na tri zmeny. Pod jej oknom bola veľká kopa odoperovaných rúk a nôh vo veľkej kaluži krvi,“ dodal. Podľa neho sa extrémizmu treba postaviť, ale na Slovensku by sa toho nemal kto ujať. „V súčasnosti je mentalita ľudí taká, že by sa nepostavili. Nemal by kto. Vtedy bol národ jednotný. Každý vedel, že treba bojovať proti fašizmu, aby tá hrozná vojna čo najskôr skončila,“ vysvetlil Vladimír Strmeň.

Nemôžeme dopustiť vojnu

František Orlovský (90)

Vtedy som bol študent v Baťovanoch. V tom auguste som bol v prvom ročníku. Jeden zo starších študentov videl vo mne veľkého a svalnatého chlapa, a tak ma zobral so sebou. Mal som 16 rokov. V našej skupine som bol najmladší. Všetko si už nepamätám, niečo v hlave ale zostalo. Aj v súčasnosti by sa mali ľudia postaviť proti šíriacej sa hrozbe extrémizmu, ktorej sme sa v minulosti postavili aj my. Nemôžeme dopustiť, aby tu opäť bola vojna, chceme mier, za ktorý sme bojovali.

Zlikvidoval som nemeckého dôstojníka

Ján Krutý (93)

Mal som vtedy 19 rokov. Do Povstania som išiel preto, lebo som nebol prívrženec klérofašizmu a mal som narukovať, a tak som sa prihlásil do partizánskej brigády. Samozrejme, že som bojoval aj so zbraňou. Zlikvidoval som jedného nemeckého dôstojníka. SNP splnilo účel. V súčasnosti mám ale rôzne pocity, keď vidím, ako sa vyvíja dnešná doba a náš malý národ sa nevie zjednotiť. Ľudia by sa mali postaviť proti extrémizmu.

Musíme veriť hodnotám, nie autorite štátu

Andrej Kiska (55)

Pred 74 rokmi sa statoční muži a statočné ženy na Slovensku pridali k zápasu civilizovaného sveta s fašistickou a nacistickou ideológiou. Rozhodli sa bojovať proti režimu, ktorý neváhal posielať svojich občanov na smrť v koncentračných táboroch. Pripomínam to, aby som zdôraznil, že zdravú spoločnosť nemôže držať pokope slepá vernosť autorite štátu, ale iba vernosť hodnotám, o ktoré sa spolu môžeme oprieť.

Priaznivci fašizmu na hnojisko dejín

Peter Pellegrini (42)

Urážajú vás ľudia, ktorí nevedia, čo bolo v roku 1944. Chcú prehodnocovať dejiny, ale to im nikdy nedovolíme. Budeme brániť slobody, ktoré ste pre nás vybojovali. Takíto ľudia patria na hnojisko dejín a nemajú právo verejne vystupovať. A ďakujem obyvateľom Banskobystrického kraja, že vlani takýchto ľudí aj s ich poskokmi vyhnali. Dnes si nikto z nás nevie predstaviť, aké hrozné musí byť, keď vám na dvere zabúcha gestapácke komando.

Tešme sa zo stretnutia Trumpa s Putinom

Andrej Danko (44)

Útočia na nás zo všetkých strán, dokážu manipulovať, spochybňovať. O to väč­šmi a intenzívnejšie sa musí obhajovať pravda, opierať sa o relevantné informácie. Niektorí súčasníci zabudli na to, ako sa tešili, keď sa stretol Gorbačov s Reaganom, prečo by sme sa nemali rovnako úprimne tešiť zo stretnutia Trump - Putin? Modlime sa, aby svetové veľmoci spolu viedli dialóg, aby menšie národy, ako my, mohli rozvíjať svoj štát.