Mladí, hladní a sebavedomí: Vyradili sme Feyenoord, tak kedy postúpiť, ak nie teraz?

Tréner trenčianskych futbalistov Ricardo Moniz rieši necelých 24 hodín pred odvetou play off Európskej ligy na pôde AEK Larnaka (štvrtok 30. augusta, 17.30 SELČ) dve kľúčové otázky v základnej zostave.

Strata stopéra Jamesa Lawrencea je po jeho stredajšom prestupe do Anderlechtu Brusel trvalá, okrem neho však pre tri žlté karty nebude k dispozícii ani stredopoliar Abdul Zubairu.

Trenčania hrali bez Lawrencea už v domácom úvodnom súboji s cyperským mužstvom (1:1), ako aj v nedeľu v 6. kole Fortuna ligy na ihrisku ŠK Slovan Bratislava (3:3).

"Je to tak, ako to je, musíme to rešpektovať. Na predzápasovom tréningu to snáď vyriešime. Hoci James bol nesmierne dôležitý, myslíme len pozitívne a na možnosti, ktoré máme. Máme veľmi silný káder, videli sme to v stretnutí so Slovanom. Prehrávali sme 0:3 a zázračne sme vyrovnali na 3:3. Sme prispôsobiví a popasujeme sa s tým," povedal holandský kouč.

Minulý týždeň proti Larnake nastúpili v strede obrany Martin Šulek a Lukáš Skovajsa, cez víkend dostali príležitosť Srb Erhan Mašovič a Jakub Paur, ktorý si vyskúšal netradičný post. V závere zasiahol po dlhom zranení do diania Peter Kleščík a rozšíril trenčianske alternatívy.

"Teším sa po zranení, ktoré bolo možno dlhšie, než som očakával. Som opäť s mužstvom, čaká na nás posledný a najťažší krok. Prevláda však radosť, po zranení si budem vážiť každý jeden zápas a každú minútu. Uvidím, ako sa rozhodne tréner, no štart v lige je pozitívny krôčik."

Moniz odhaduje po úvodnej remíze 1:1 šance oboch tímov na postup ako vyrovnané. V silách Trenčína je streliť potrebný gól, ale tréner AS nezabúda na kvality, akými sa cyperský protivník prezentoval v Žiline.

"Stretnú sa dva dobré tímy s dobrými filozofiami. Oba potrebujú skupinovú fázu. Súper má viac skúseností než my, videli sme to v prvom zápase. Nepotrebuje mnoho šancí, hrá veľmi priamo. Bude to však zložité aj pre Larnaku. Môžeme sa od nich veľa naučiť, ale sme mladí, hladní a sebavedomí. Vyradili sme Feyenoord, tak kedy máme postúpiť, keď nie teraz?"

Dejiská duelov v európskych súťažiach majú svoje špecifiká. V Holandsku to boli fanúšikovia Feyenoordu, na Cypre sa skloňovali predovšetkým vysoké teploty:

"Osobne mám takéto počasie rád. Netreba to príliš komplikovať, futbal musí byť radosť. Keď sme to zvládli v Rotterdame, môžeme to zvládnuť kdekoľvek. Je to finále, príležitosť, ktorú máte možno raz v živote. Buď zvíťazíte, alebo prehráte. Je to čierne alebo biele. Je to obrovsky dôležité pre nás všetkých, pre ľudí, ktorí to umožnili v uplynulých rokoch, aj pre Slovensko."