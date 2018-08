Tragédia slovenského dovolenkára v Turecku: Šiel si zaplávať, teraz leží v kóme!

V tureckom letovisku Side sa prihodilo slovenskému dovolenkárovi obrovské nešťastie! Šiel si zaplávať, no vo vode zrejme dostal infarkt. More ho vyplavilo na breh a následne bol oživovaný 45 minút.

Podľa slov našej čitateľky sa nešťastie odohralo v utorok okolo obeda. „Išli sme sa schladiť do mora a uvideli sme hlúčik ľudí. Môj manžel sa šiel pozrieť, čo sa deje, a ležal tam starý pán (dôchodca) a dávali mu prvú pomoc. Podľa našich informácií je v kóme a v kritickom stave,“ napísala. Nový Čas sa snažil zistiť viac o tomto prípade od ministerstva zahraničných vecí, no to zatiaľ o tomto nešťastí nič nevedelo.