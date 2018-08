Látala trápia pred odvetou niektorí hráči: Snáď si splníme náš sen

Trénera Spartaka Trnava Radoslava Látala (48) trápia pred odvetným zápasom Európskej ligy proti Olimpiji Ľubľana problémy so zostavou.

Pre karty nemôžu hrať Anton Sloboda a Martin Tóth, niekoľko hráčov má aj zdravotný problém. Slovenský majster však urobí všetko pre postup do skupinovej fázy a podriadil tomu aj predzápasový program.

Tréner Trnavy bude zostavu riešiť až tesne pred zápasom, veľa mu napovie aj stredajší tréning. "Situácia nie je dobrá, ale nechcem to rozoberať. Rozhodnem sa pred zápasom, ale nejaké problémy máme. K tomu samozrejme patria aj Tóth so Slobodom, ktorí majú kartový trest," uviedol Látal na stredajšej tlačovej konferencii.

Problémy však majú aj Slovinci, ktorí prídu do "slovenského Ríma" s novým koučom Safetom Hadžičom, ten však už pri mužstve pôsobil. "Vieme o stave súpera, aj o tom, čo sa deje. Prišlo u nich k herným zmenám a taktike, o všetkom vieme. Ale veľká zmena to nie je, tréner tam pôsobil aj predtým, mužstvo to naopak môže aj nakopnúť," dodal Látal.

Kouč Spartaka však zvestoval aj dobré správy. S tímom už nejaký čas trénuje Gruzínec Vachtang Čanturišvili, ktorý sa doma liečil zo zranenia. "Je to jeden z hráčov, ktorý je na hrane. Vrátil sa v poriadku, je úplne fit. Rozhodnem sa o ňom úplne pred zápasom, alebo po dnešnom tréningu," dodal Látal, ktorý v sobotňajšom ligovom zápase šetril niekoľko opôr.

V drese Spartaka nastúpilo od začiatku sezóny už 26 hráčov. "Je to ťažké, hráči majú problém sa preorientovať z ligy na Európsku súťaž, ktorá je pre nás sviatok. Je to samozrejme niečo iné. Ale hráčov to musíme naučiť. Rozhodli sme sa viac podriadiť poháru, ligu sme dali bokom. Snáď sme urobili dobre a splníme si náš sen."

Trnavčania si veľmi chcú splniť svoj sen - postup do skupinovej fázy EL.

Kormidelník Trnavy si je vedomý toho, že náskok 2:0 nemusí nič znamenať. "Je to najzradnejší výsledok. Nič nie je rozhodnuté. Príde veľká ofenzívna sila. Čaká náš ťažký zápas, my sa na neho koncentrujeme najlepšie, ako vieme," poznamenal.Látal odpovedal aj na otázku, či ho nemáta odvetný zápas s Legiou Varšava, ktorý Spartak prehral 0:1 po tom, čo v Poľsku zvíťazil rovnako ako pred týždňom v Ľublane 2:0.

"Pre mňa je podstatné, že sme ten zápas zvládli. Postúpili sme, splnili sme úlohu. Takže nebol to zápas, ktorý nám nevyšiel. Aj s Belehradom sme hrali do poslednej chvíle o postup a ak by Bakoš premenil šancu, mohlo byť všetko inak. Čiže my vieme, o čo hráme a ako máme hrať."