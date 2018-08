Rodinný výlet sa zmenil na horor: Posledná fotka pred tragédiou! Stanko († 16) prišiel o život pre očami otčima

Svoj posledný sľub mame už nesplnil. Tak ako každý rok sa Stano († 16) vybral so svojím otčimom Martinom (46) a dvomi kamarátkami kempovať na priehradu do Nitrianskeho Rudna (okr. Prievidza).

Mame práve povedal, že už idú domov, len si ešte ide s kamarátkami zaplávať. Zrazu však mladý športovec dostal kŕč do nohy, začal kričať o pomoc a nakoniec sa stratil pod hladinou. Okamžite mu utekali na pomoc okoloidúci, do kalnej vody za ním skočil aj otčim. Pri pokuse o záchranu Stanka však takmer sám prišiel o život. Stanko bol úžasný človek, rád pomáhal ľuďom a stále sa smial. Veľmi chýba nielen mame, ale aj dvom sestričkám.

Bol aj skvelý športovec, vyhrával rôzne školské súťaže v behu. „Koncom júla sa vybrali s mojím priateľom Martinom (46) na dovolenku. Na priehradu do Nitrianskeho Rudna chodievali každoročne. Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa už domov nevráti,“ začína rozprávať užialená mama Anka (42). „Tesne pred tým, ako sa topil, som mu volala, aby sa ponáhľali domov, že budeme oslavovať, mala som narodeniny aj meniny. A on mi hovoril, že sa idú ešte okúpať a pôjdu. To boli posledné jeho slová,“ chveje sa nešťastná mama.

Stanko bol dobrý plavec, v osudné okamihy však vo vode dostal kŕč. „Dievčatá, ktoré boli s ním, ho začali ťahať, on strašne kričal, no dospelí ich zahnali, pretože môj syn ich ťahal dolu. Ľudia skákali do vody, snažili sa Stanka nájsť. Utekal mu na pomoc aj môj priateľ Martin, ten sa nevzdával a hľadal ho dlho pod vodou. Bolo tam však strašné bahno. Bojoval o život môjho syna, ako len mohol, no nestačilo to,“ plače Anka.

Až hasičom sa chlapca podarilo nájsť a okamžite mu začali dávať prvú pomoc. „Podarilo sa nám ho vytiahnuť, a dokonca aj oživiť. Bol vo vode zhruba dvadsať až tridsať minút,“ uviedli dobrovoľní hasiči z Nitrianskeho Rudna. Stana ihneď previezla záchranka do nemocnice v Banskej Bystrici. „Bol to pre nás hrozný pohľad. Dva týždne bojoval... Po dvoch týždňoch ho odpojili od prístrojov,“ zadúša sa plačom mama, ktorá sa okrem syna trápila aj pre svojho priateľa.

„Toho zobrali do nemocnice v Bojniciach, pretože mal v pľúcach bahno. Našťastie, on to prežil,“ dodáva. Stanko ukončil základnú školu a mal nastúpiť do učenia za stolára. „Tak veľmi sa tešil na novú školu, mal toľko plánov a toľko toho chcel ešte stihnúť. Teraz sa už bude na nás pozerať len zhora. Celý život bol pre nás anjelom a dnes ním už aj je,“ uzatvára smutne mama.