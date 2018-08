EXKLUZÍVNE Saganová tesne pred rozvodom prichytená na Orave: Návrat k rodičom?!

Veselá a usmiata. Kto by pri prvej návšteve rozvádzajúcej sa Kataríny Saganovej (29) na Slovensku čakal smutnú tvár a nostalgiu v očiach, mýlil by sa.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Katarína má fázu smútku definitívne za sebou a opäť žiari šťastím. Usmieva sa a vychutnáva si posledné lúče leta v kruhu svojich najbližších. V ťažkej životnej situácii je pre ňu súdržná rodina a Novému Času sa podarilo exkluzívne nafotiť šťastnú Katku, ako sa smeje, máva kamarátom a živo gestikuluje v penzióne Villa Helia na slnečnej terase, zatiaľ čo desaťmesačný Marlonko vedľa nej v kočíku spí.

Katarína strávila v Dolnom Kubíne v spoločnosti svojich najbližších niekoľko dní, Nový Čas ju odfotil, ako sa uvoľnená a šťastná zabáva na terase penziónu Villa Helia v Dolnom Kubíne. Správa o tom, že je na Slovensku, sa rýchlo rozšírila a pred vilou parkovalo viac áut, ako býva zvykom, Katarínu zrejme chcela v ťažkej životnej situácii povzbudiť aj širšia rodina, a tak prijímala jednu návštevu za druhou. A hoci sa po rokoch na obľúbených miestach ocitla bez Petra, smutná nebola. Usmievala sa, mávala a veselo komunikovala s rodinou i mamou Ivetou (52), ktorá nespustila oči z milovaného prvého vnúčika.

„Sme radi, že tu strávila pár dní, dnes ráno odcestovala,“ povedala Novému Času Katkina mama Iveta Smolková. O programe Katky a vnúčika Marlonka na Orave však bližšie hovoriť nechcela. Keďže novinári odfotili manželov Saganovcov, ako spolu trávia čas na kúpalisku v Monaku, vyvstáva otázka, či si rozvod nerozmyseli a neuvažujú o tom, že by sa predsa len napokon manželstvo rozhodli aspoň kvôli malému synovi zachrániť. „Príde čas, kedy k tomu Katka určite niečo povie, ale teraz ešte ten správny čas stále nie je. Momentálne sa stretávajú kvôli malému, jej záleží na tom, aby mali otec so synom spolu dobrý vzťah. Aká by to bola mama, keby im bránila v stretávaní. Niekedy si ho Peter vezme sám a inokedy idú niekde spolu, lebo si to situácia vyžaduje, ale ich stretávania sú kvôli Marlonkovi,“ dodala Iveta Smolková s tým, že súkromie dcéry rešpektuje a vyjadrovať sa k nemu bude výlučne ona sama.