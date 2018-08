Toto na US Open ešte nebolo: Francúzska tenistka sa vyzliekla rovno na kurte!

Pobúrenie a spŕšku výčitiek vyvolal moment zo súboja Francúzky Cornetovej (28) so Švédkou Larssonovou (30) v prvom kole US Open.

Vedenie US Open si na sociálnych sieťach vyslúžilo hromadné obvinenie zo sexizmu a trest pre Cornetovú označili všetci za smiešny! Pritom na poslednom grandslamovom turnaji panujú také neznesiteľné horúčavy, že usporiadatelia iniciovali po druhom sete žien a treťom sete mužov desaťminútové prestávky, počas ktorých môžu odísť do šatne.

To využili aj Larssonová s Cornetovou, ktorá si však v šatni obliekla tričko obrátene. Keď si to rodáčka z Nice uvedomila, bleskurýchlo urobila nápravu, no rozhodca ju potrestal odvolávajúc sa na pravidlo ženskej asociácie WTA, ktoré hovorí, že tenistky môžu meniť dres len na konci setu alebo počas vyžiadaného lekárskeho ošetrenia, ale nie na kurte!

Mužská asociácia ATP taká striktná nie je, už dávno toleruje, že muži sa prezliekajú aj niekoľkokrát počas zápasu a v pauze medzi výmenami sedia na lavičke hore bez. To ale nik netrestá...