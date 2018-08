Maďarský expert sa vyjadril jasne: Migrantov neodradí od úteku z rodnej vlasti ani toto

Migrantov posielanie späť do ich vlasti neodradí od toho, aby sa opäť vydali na cestu, pretože Európa je pre nich trvalo príťažlivejšia než ich rodná vlasť.

V reakcii na utorňajšiu schôdzku predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s talianskym vicepremiérom a ministrom vnútra Matteom Salvinim v Miláne to v stredu povedal expert Inštitútu pre výskum migrácie Szabolcs Janik.

Podľa agentúry MTI odborník vo verejnoprávnej televízii M1 podotkol, že mnohí sa po vyhostení vydávajú znova na cestu do Európy. Orbán sa so Salvinim zhodli na nutnosti ochrany európskych hraníc a ako povedal maďarský premiér, "prisťahovalcov treba poslať späť do ich vlasti".

Janik podotkol, že pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu sa všetci politici budú snažiť získať prirodzených spojencov. "Aj premiér Orbán a taliansky minister vnútra Salvini sa v utorok pokúsili nájsť spoločné body, aby mohli založiť spoluprácu pre budúcnosť," konštatoval maďarský expert.