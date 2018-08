Premiér vyjadril ľútosť nad spochybňovaním SNP: Takíto ľudia patria na hnojisko

Predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) je ľúto, že priami účastníci Slovenského národného povstania (SNP) musia byť ešte aj dnes svedkami toho, že sa niekto snaží SNP spochybňovať.

Takíto ľudia podľa jeho slov patria na smetisko dejín a on prekrúcanie histórie nedovolí. Povedal to v prejave počas osláv 74. výročia SNP. "Urážajú vás ľudia, ktorí nevedia, čo bolo v roku 1944. Chcú prehodnocovať dejiny, ale to im nikdy nedovolíme. Budeme brániť slobody, ktoré ste pre nás vybojovali. Takíto ľudia patria na hnojisko dejín a nemajú právo verejne vystupovať. A ďakujem obyvateľom Banskobystrického kraja, že vlani takýchto ľudí aj s ich poskokmi vyhnali," podotkol na margo minuloročných krajských volieb, ktoré v tomto kraji označil za malé SNP.

Pellegrini si uvedomuje, akú odvahu museli nájsť naši otcovia a starí otcovia, keď sa vzopreli fašizmu, nacizmu a diktatúre, našli odvahu zobrať do ruky zbraň a ísť bojovať za našu slobodu a krajšie zajtrajšky. A urobili to aj s vedomím, že sa domov možno nikdy nevrátia. "Dnes si nikto z nás nevie predstaviť, aké hrozné musí byť, keď vám na dvere zabúcha gestapácke komando, odvedie vám otca, starého otca, chlapov z dediny a potom ich povraždia. Nevieme si predstaviť, aké hrozné musí byť, keď za bieleho dňa do dediny vpadne banda fašistov a bez rozmyslu vraždí, koho vidí. Mám veľkú pokoru pred ľuďmi, ktorí tieto hrôzy zažili," povedal premiér.

Ako tvrdí, napriek týmto hrôzam náš biedny a pokorný ľud našiel odvahu, staral sa v lesoch o vojakov a partizánov. "Starali sa o chorých a zranených a za to im patrí naša vďaka a rešpekt," odkázal. Podľa Pellegriniho v každom kúte Slovenska je možné nájsť miesta, ktoré dokazujú, že Slováci sa nikdy nezmieria s porobou, útlakom a krivdou. "Vždy si budeme brániť svoje tradície, kultúru a hodnoty a nedovolíme nikomu, aby našu históriu pošliapal tak, ako sa o to pokúsil fašistický režim," dodal.