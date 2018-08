Cehlárika čaká najdôležitejšia sezóna v NHL: Zabojujem o prvý tím!

Možno najdôležitejšiu sezónu doterajšej kariéry má pred sebou slovenský hokejista Peter Cehlárik

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V poslednom roku aktuálneho kontraktu s Bostonom Bruins chce naplno preraziť do NHL a zabudnúť na zdravotné problémy z nedávneho obdobia. "Do prvého mužstva sa chcem prebojovať už v predsezónnom kempe," tvrdí odhodlane.

Na prahu poslednej tretej sezóny platnej zmluvy si 23-ročný Žilinčan uvedomuje, že výkony v najbližších mesiacoch budú pre ďalší kontrakt mimoriadne dôležité. Aj preto má pred začiatkom predsezónneho kempu Bruins jednoznačné ambície. "Chcem sa prebojovať do prvého tímu už v kempe. Každý z hráčov dostane šancu v 4-5 zápasoch a každý zápas preto bude dôležitý. Boston podpísal v lete pomerne veľa hráčov, myslím si však, že nejaké miesto v kádri zostalo otvorené. V minulej sezóne sa chytil napríklad mladík Ryan Donato, ktorý zažiaril na olympiáde v Pjongčangu, takže po jednom mieste teraz nepoškuľujeme šiesti, ale možno až deviati. Aj po nedávnom drafte sa zvýšila konkurencia v tíme, takže to bude náročnejšie, ale ja sa zameriavam na to, aby som už v kempe spravil prvý tím," uviedol Cehlárik pre TASR.

Bruins ho draftovali už v roku 2013, v troch nasledujúcich sezónach však ešte zotrval vo Švédsku. O miesto v prvom tíme Bostonu bojoval v dvoch predošlých ročníkoch, v ktorých odohral za "medveďov" postupne 11 a 7 zápasov. Väčšiu časť oboch sezón strávil na farme v Providence, do tretice však už netúži po zopakovaní si tohto scenára. "Už viem, čo mám očakávať a ako mám hrať pod trénerom, aby som sa udržal v tíme. Ako tím sa snažíme hrať veľmi poctivo a dodržiavať systém. Kľúčovým výrazom je byť silný na puku, ale aj pri odoberaní puku a napádaní. Takisto nesmieme zbytočne vymýšľať na modrých čiarach a situácie riešiť s rozumom tak, aby sme nestrácali puky. Vlani sa chytili viacerí mladí chalani, ktorí sa už medzičasom adaptovali v tíme, takže to bude zase o niečo iné ako po minulé roky," uviedol.

Prípravu na novú sezónu absolvoval osvedčeným spôsobom pod vedením kondičného trénera Romana Švantnera. Po náročnej sezóne pretkanej zdravotnými problémami chce zopakovať výbornú individuálnu pripravenosť spred roka. "Bola to ťažká sezóna. Vždy, keď som sa v nej rozbiehal, prišlo nejaké zranenie. V Bostone pritom boli veľmi spokojní s tým, ako som prišiel pripravený, najmä vzhľadom na operáciu ramena. Z minulej sezóny si môžem vziať veľa najmä čo do psychickej odolnosti. Január bol pre mňa dosť krízový, nedarilo sa mi gólovo ani bodovo. Potom však prišli dobrý február aj marec, v ktorom to bolo omnoho lepšie."

Aj na príklade krajana Tomáša Tatara vidí, že na šancu v NHL sa oplatí počkať. Toho jeho vtedajší klub Detroit Red Wings niekoľko sezón držal na farme, neskôr však naplno prerazil. Myšlienky ako iný ďalší Slovák Marek Hrivík, ktorý sa nedávno vrátil zo zámoria do Európy, nemá, sen o trvalom "fleku" v NHL si chce splniť. "Chcem zostať v zámorí a prebojovať sa do NHL. Jeden človek z bostonského klubu mi povedal, že pre dobrých hráčov sa miesto vždy nájde. Ak by sa tak nestalo v Bostone, tak možno niekde inde. Verím, že ak sa mi bude dariť, budem zdravý a budem na sebe pracovať, tak sa to miesto nájde," poznamenal Cehlárik.

Bruins sa v sezóne 2017/2018 po troch rokoch presvedčivo dostali cez 100-bodovú hranicu a hoci patrili k favoritom play off, vypadli už v semifinále Východnej konferencie. Tím, ktorého jadro tvorí viacero skúsených hráčov i talentovaných mladíkov, má vysoké ambície. "Je tam veľký tlak. Neviem síce, ako to funguje v iných organizáciách, ale tlak na výsledky cítime. Pamätám si, že raz sme vyhrali štyri zápasy v rade, v piatom sme prehrávali 1:3 a z toho, čo sa dialo na striedačke, to vyzeralo akoby sme išli vypadnúť z ligy. Boston je športové mesto, veľa sa očakáva aj od basketbalistov a bejzbalistov a výnimkou vo vysokých ambíciách nie sú ani Bruins," prezradil.

Na Boston sa zameria pozornosť mnohých slovenských fanúšikov, keďže okrem Cehlárika a klubovej ikony Zdena Cháru budú súčasťou organizácie aj brankár Jaroslav Halák a útočník Martin Bakoš. "Som rád, že nás bude zase viac. Okrem Jara Haláka a Martina Bakoša sú novou súčasťou klubu aj ďalší dvaja mladí Česi, ktorí boli nedávno draftovaní. Bude tam viacero Slovákov a Čechov, takže bude s kým ísť na večeru. Mentality máme trochu iné než Američania, takže je fajn mať v tíme podobnú krvnú skupinu," uviedol Cehlárik pre TASR.

"Medvedi" získali svoj zatiaľ posledný Stanleyho pohár v roku 2011, teda v roku, keď sa na Slovensku konali majstrovstvá sveta. Tie budú pod Tatrami už v nasledujúcej sezóne a hoci by Cehlárik rád zažil tímový úspech, lákadlom je aj domáci šampionát. "Mať rodinu v hľadisku, hrať pred svojimi blízkymi a slovenskými fanúšikmi je veľká vec. Ja som si užil už menší reprezentačný turnaj v Žiline pred tromi rokmi. Šammpionát by však bol o niečom inom. Uvidíme však, ako to dopadne v klube," dodal Cehlárik, ktorý do Bostonu odcestuje už začiatkom septembra.