Gábor Gál chce bojovať proti fašistickým aktivitám: Mužom, ktorí v SNP prišli o život musíme prejaviť úctu

Slovenské národné povstanie (SNP) bolo najvýznamnejším antifašistickým počinom v našej histórii.

Dokázalo zmobilizovať desiatky tisíc ľudí. Zmobilizujme sa preto aj my, avšak bez zbraní a násilia, a chráňme si to, čo pre nás vybojovali naši predkovia počas SNP. Na sociálnej sieti to pri príležitosti 74. výročia SNP uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Pred 74 rokmi sa začala kľúčová udalosť našich dejín: Čo jej predchádzalo?

"Aj z úcty voči nim bojujme proti fašistickým aktivitám, ktoré, mám pocit, v súčasnosti prudko ožívajú," apeloval. Podľa Gála najtragickejšie časti histórie sú udalosti, keď ľudia museli brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňami v rukách. "Vzdávam úctu hrdinom, ktorí položili v boji za tieto ideály to najcennejšie - život. Ich odvaha a odhodlanie postaviť sa zlu a neprávu nech je pre nás odkazom aj záväzkom, aby sa nič podobné už nezopakovalo," dodal.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) uviedla, že SNP je míľnikom v našich dejinách. "Chcem vzdať úctu všetkým ľuďom, ktorí sa pred 74 rokmi zapojili do Slovenského národného povstania. Urobili to, čo bolo správne a spravodlivé. Rozhodným spôsobom prejavili svoj vzdor voči ideológii, ktorá zapríčinila smrť miliónov ľudí. Mnohí z nich položili životy v túžbe po slobode a viere v lepší svet. Česť ich pamiatke," odkázala.

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) je presvedčený, že aj po desaťročiach je odkaz SNP aktuálny a jasný. "Jednoznačne sa postaviť proti násiliu a povedať jasné nie fašizmu. Na udalosti SNP by sme si mali spomínať s úctou. Veď všetky tie pamätníky, či už v malých dedinkách, alebo v mestách, na ktorých sú vytesané mená hrdinov, ktorí zomreli za lepšiu budúcnosť nás všetkých, sú mementom toho, že slobodu nám skutočne nikto nedal zadarmo," zdôraznil.

Rezort diplomacie na sociálnej sieti napísal, že ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja proti nemeckým okupačným jednotkám bolo vyjadrením jasného odporu voči fašizmu a nacizmu. "Slovensko sa tak pridalo na stranu protihitlerovskej koalície a išlo o jednu z najdôležitejších udalostí našej novodobej histórie," pripomína rezort.

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) si toto významné výročie pripomína aj výstavným projektom "Slovenské národné povstanie 1944", ktorý pripravil odbor verejnej diplomacie MZV v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Široká zahraničná verejnosť má tak príležitosť spoznať historické súvislosti týkajúce sa slovenského vzoprenia sa nacistickej okupácii a významu tejto udalosti pre našu novodobú históriu.