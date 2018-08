SaS chce umožniť objednávanie k lekárovi: Zadarmo to ale nebude

Opozičná SaS chce umožniť pacientom za poplatok sa objednávať na vyšetrenie k lekárovi na konkrétny čas v rámci riadnych ordinačných hodín.

Poplatok by mal byť najviac desať eur a rozsah takto vyhradených ordinačných hodín by mal byť najviac päť ordinačných hodín týždenne. SaS to navrhuje v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú predložila na septembrovú schôdzu Národnej rady SR.

Právna norma tiež počíta s tým, že lekár-špecialista, ktorý umožní pacientovi objednať sa na vyšetrenie na konkrétny čas, bude musieť ordinovať najmenej 40 ordinačných hodín týždenne. "Pričom musí poskytovať zdravotnú starostlivosť bez možnosti objednania sa na konkrétny čas najmenej trikrát do týždňa, najmenej do 12. hodiny," dopĺňajú poslanci SaS. Od návrhu novely zákona možno podľa liberálov očakávať skvalitnenie života a možnosť lepšieho manažmentu času najmä pracovne zaneprázdnených pacientov.

Liberáli chcú novelou tiež vypustiť doplnkové ordinačné hodiny. Tie budú môcť podľa súčasného zákona zaviesť ambulantní lekári začiatkom roka 2019. Doplnkové ordinačné hodiny by mali byť pre všeobecných lekárov a špecialistov nepovinné. Pacient sa v rámci nich má objednať, za vyšetrenie si bude musieť zaplatiť, keďže nebude hradené z verejného zdravotného poistenia. Maximálna suma bude 30 eur. Predpísané lieky či ďalšie zdravotné výkony, ktoré lekár indikuje, budú aj v tomto čase hradené zdravotnou poisťovňou.