Veľká strata pred odvetou: AS Trenčín opúšťa dirigent obrany

Opora z kola von!

Futbalisti AS Trenčín sa v odvete play off Európskej ligy 2018/2019 proti cyperskému tímu AS Larnaka (vo štvrtok 30. augusta o 17.30 SELČ) predstavia už bez svojej opory Jamesa Lawrencea. Dvadsaťšesťročný britský obranca totiž prestúpil do belgického klubu RSC Anderlecht Brusel. Trenčania o tom v stredu informovali na svojom instagrame.

"James Lawrence prestúpil do belgického RSC Anderlecht. Dlhoročná opora AS Trenčín sa po viac ako štyroch rokoch pod Čákovým hradom sťahuje do tretieho tímu uplynulého ročníka najvyššej belgickej súťaže. Ďakujeme, veľa šťastia," napísali v príspevku.

Lawrence v minulosti absolvoval akadémiu Arsenalu Londýn, hral aj po boku Harryho Kanea, kanoniera "kohútov" z Tottenhamu. Na Slovensku získal s AS dvakrát double, Trenčín ho získal pred sezónou 2014/2015, kam prišiel z holandského Waalwijku.