Infantino dal Trumpovi bez milosti červenú: Za čo ju dostal?

Futbalový šéf Gianni Infantino sa stretol s prezidentom USA v Bielom dome a prišiel vyzbrojený špeciálnym darom.

Prezident FIFA Infantino odovzdal Donaldovi Trumpovi set červených a žltých kariet, čomu sa americký prezident veľmi potešil a hneď červenú kartu aj použil.

Trumo dostal aj futbalový dres so svojím menom. Stretnutie sa týkalo organizácie svetového šampionátu v roku 2026, ktoré si pod patronát zoberie USA s Kanadou a Mexikom.

Infantino povedal: "Bolo to vynikajúce stretnutie so zameraním na organizáciu a prípravu na rok 2026, v ktorom budú USA pracovať spolu s Kanadou a Mexikom. Chcel by som poďakovať prezidentovi Trumpovi za plnú angažovanosť a podporu vlády," cituje ho britský the Sun.

S Trumpom sa viaže ohľadom organizácie MS aj zopár škandálov.

"USA spoločne s Kanadou a Mexikom dali dokopy silnú kandidatúru. Bola by škoda, keby krajiny požívajúce našu podporu bojkotovali naše úsilie. Prečo by sme tieto krajiny mali ďalej podporovať?" uviedol Trump na Twitteri.

Šéf Bieleho domu týmito slovami nepriamo zareagoval na rozhodnutie Francúzskej futbalovej federácie (FFF), ktorej prezident Noel Le Graet plánoval 13. júna na Kongrese Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v Moskve dať svoj hlas kandidatúre Maroka.