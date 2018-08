Cibulková to na svoju ďalšiu súperku vie: Bude to iné ako vo Wimbledone

Slovenská tenistka Dominika Cibulková zvíťazila v 1. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open nad holandskou kvalifikantkou Arantxou Rusovou 4:6, 6:2, 6:3.

Jej ďalšou súperkou bude vo štvrtok Taiwančanka Su-Wei Hsieh, s ktorou má Cibulková priaznivú bilanciu 3:0, v júli ju zdolala vo Wimbledone.

Prvý set zápasu medzi Cibulkovou a Rusovou bol vyrovnaný, obe hráčky v siedmej a ôsmej hre stratili podania. Vzápätí však Cibulkovú Rusová opäť brejkla a pri vlastnom servise dotiahla úvodný set do úspešného konca. V druhom dejstve však zverenka trénera Mateja Liptáka dominovala a získala ho v pomere 6:2. Štvrťfinalistka US Open z roku 2010 v treťom sete brejkla súperku už v druhej hre, tá jej to však vrátila za stavu 2:4. Nasadenej hráčke č. 29 však vzápätí vyšiel ďalší brejk a napokon získala tretí set v pomere 6:3.

Cibulková mala z postupu do 2. kola veľkú radosť. "Po dlhej pauze som potrebovala vyhrať takýto zápas. Nastúpiť v prvom kole na grandslame proti hráčke, ktorá je rozbehnutá z kvalifikácie, nikdy nie je ľahké. Prvý set mi nevyšiel podľa predstáv, aj keď som cítila, že som lepšia. Stála som príliš ďaleko za základnou čiarou a po jej liftovaných úderoch do môjho bekhendu som zahrala veľa tesných autov. V druhom sete som zmenila stratégiu, viac som si vstúpila do kurtu a začala som jej to sklepávať. Stále som verila, že tento zápas môžem otočiť, že môžem pridať a zlepšovať sa. Veľmi sa teším, že sa mi to podarilo," povedala pre TASR tohtoročná wimbledonská štvrťfinalistka, ktorá sa v New Yorku dokázala vyrovnať s veľkým teplom.

"Bojovala som nielen s Rusovou, ale aj s počasím. V New Yorku bola veľká horúčava a tak som sa potila, že som si musela trikrát prezúvať tenisky. Teraz ma čaká zápas so Hsieh, ktorý bude úplne iný ako duel s Rusovou. Holanďanka je ľaváčka, zatiaľčo Taiwančanka je praváčka, ktorá hrá priamky. Nečaká ma nič jednoduché. Vo Wimbledone som mala čo robiť, aby som zlomila jej odpor. Na harde to bude úplne iné ako na tráve All England Clubu, iný povrch, iné podmienky. Budem sa snažiť zobrať si sebavedomie zo stretnutia proti Rusovej a čo najlepšie sa pripraviť na ďalšiu súperku."

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Dominika CIBULKOVÁ (29-SR) - Arantxa Rusová (Hol.) 4:6, 6:2, 6:3