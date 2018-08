Angela Merkelová navštívi Ukrajinu: Čo si o tom myslí Porošenko?

Nemecká kancelárka Angela Merkelová navštívi začiatkom novembra Ukrajinu, oznámil v utorok ukrajinský prezident Petro Porošenko.

"Na jeseň, začiatkom novembra, nemecká kancelárka Angela Merkelová navštívi Ukrajinu. Je to veľmi živé svedectvo osobitnej pozornosti zo strany našich nemeckých partnerov v Berlíne ohľadne rozvoja vzájomne prospešného partnerstva s Kyjevom," konštatoval Porošenko, ktorého citovala agentúra UNIAN.

Ukrajinský prezident zdôraznil, že úsilie o mier v krajine nebolo nikdy zastavené - nedávno sa uskutočnili dva telefonické rozhovory s Merkelovou.

"Samozrejme, diskutovali sme o ďalších krokoch na zintenzívnenie mierového procesu prostredníctvom implementácie minských dohôd, a to aj v normandskom formáte. Diskutovali sme aj o vyhliadkach na rozmiestnenie mierovej misie s mandátom Bezpečnostnej rady OSN v okupovanom Donbase. Je to naša kľúčová úloha. Je to stále jediný spôsob, ako vytvoriť bezpečnostnú súčasť minských dohôd," dodal Porošenko.