Minister obrany sa odmieta vyjadriť k Trumpovým príspevkom: Toto však USA nepozastaví

Spojené štáty sa nechystajú pozastaviť nijaké ďalšie vojenské cvičenia s Južnou Kóreou.

Oznámil to americký minister obrany Jim Mattis. "V súčasnosti neplánujeme pozastaviť nijaké ďalšie cvičenia," povedal podľa agentúry DPA Mattis novinárom na pôde Pentagónu. V tejto súvislosti dodal, že niektoré manévre so Soulom pozastavili USA ako gesto "dobrej vôle" bezprostredne po singapurskom summite, na ktorom v júni rokoval americký prezident Donald Trump so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.

Trump nariadil minulý týždeň americkému ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi, aby odložil ohlásenú cestu do KĽDR, pričom ako dôvod uviedol, že v denuklearizácii Kórejského polostrova sa zatiaľ nerobí dostatočný pokrok.

Samotný Mattis sa v utorok odmietol vyjadriť na otázku, či súhlasil s dávnejším Trumpovým príspevkom na sociálnej sieti Twitter, v ktorom bezprostredne po summite v Singapure tvrdil, že Pchjongjang už nijakú hrozbu nepredstavuje. "Žiadate jasnú odpoveď na komplikovanú otázku," reagoval.