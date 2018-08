Žena čaká svoje deviate dieťatko: Pohlavie bábätka jej prezradil mŕtvy otec!

Hlas jej zosnulého otca ju dohnal k slzám.

Jennifer Jones-Prothro (38) z Kalifornie v decembri porodí svoje v poradí deviate dieťa. Jej manžel James ju chcel potešiť, a tak sa rozhodol pre poriadne zaujímavý spôsob, ako milovanej manželke oznámiť pohlavie dieťatka.

"Jenny, toto je najšpeciálnejší a najkreatívnejší spôsob, aký som dokázal vymyslieť, aby som ti oznámil pohlavie nášho dieťaťa, ale nedokázal by som to bez menšej pomoci," začal James a podal jej do ruky reproduktor s nahrávkou, ktorú vyskladal zo záznamníka starých hlasových správ Jenninho otca Charlesa.

"Ahoj Jenny, tu je tvoj otec," počula ako prvé z reproduktora. "Chcem, aby si vedela, že to bude dievčatko. Ľúbim ťa, maj sa," zneli slová jej otca. To už však Jenny nezvládla a v nemom úžase sa rozplakala.



Nahrávku si James vymyslel po tom, čo ho samotná Jenny vyzvala, aby našiel čo najkreatívnejší spôsob, akým jej oznámi pohlavie bábätka. Manželia to v minulosti nechceli prezradiť Jenninmu otcovi, pretože sa pri pôrode vnúčaťa chcel nechať prekvapiť.

Párik tiež plánuje dať dcérke stredné meno Charlie ako pamiatku na starého otca, píše mirror.co.uk.