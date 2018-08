Schmiedlová mala zápas vo svojich rukách: V rozhodujúcom momente však prišla chyba

Slovenská tenistka Anna Katarína Schmiedlová neuspela v 1. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

Po dramatickom priebehu prehrala s Jafan Wangovou z Číny 1:6, 6:3 a 4:6.

V prvom sete dominovala Číňanka a hoci ju Schmiedlová v treťom geme brejkla, zvyšok setu už patril Wangovej. V druhom prehrávala slovenská tenistka 2:0 aj 3:1, ale zlepšenou hrou otočila priebeh, keď získala päť hier za sebou. V treťom najvyrovnanejšom sete prišiel za stavu 4:4 rozhodujúci brejk Wangovej, ktorá ho následne potvrdila pri svojom podaní.

Schmiedlovú po skončení zápasu mrzela nevydarená koncovka. "V treťom sete som bola na dvorci lepšia hráčka a mala som veľa šanci súperku zlomiť, no nevyužila som ich. V posledných troch gemoch som spravila pár blbostí a to ma stálo víťazstvo. Je to škoda, pretože na 1. kolo grandslamu som mala prijateľnú súperku. V New Yorku dnes bolo teplo, na to sa však nechcem vyhovárať, pretože podmienky boli pre obe rovnaké," povedala pre TASR zverenka trénera Milana Martinca.

Ďalej ide aj piata nasadená Češka Petra Kvitová po výhre nad Yaninou Wickmayerovou z Belgicka 6:1 a 6:4.



US Open - ženy 1. kolo:

Jafan Wangová (Čína) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 6:1, 3:6, 6:4, Lesia Curenková (Ukr.) - Alison Van Uytvancková (Bel.) 6:3, 6:2, Petra Kvitová (5-ČR) - Yanina Wickmayerová (Bel.) 6:1, 6:4, Naomi Osaková (Jap.) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:3, 6:2, Taylor Townsendová (USA) - Amanda Anisimovová (USA) 3:6, 6:4, 6:3