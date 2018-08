Angličania Vardy a Cahill dávajú zbohom: Vrátia sa len v čase krízy

Vardy a Cahill prídu len ak by sa stalo niečo vážne.

Útočník Jamie Vardy a obranca Gary Cahill sa rozlúčili s anglickou futbalovou reprezentáciou.

Tréner Anglicka Gareth Southgate podľa the Guardian povedal Vardymu, že cítil, že mu má ako hráč stále veľa čo ponúknuť na medzinárodnej úrovni. No zároveň manažér krok hráča akceptoval. Mal však jednu podmienku. Keďže Anglicko má dlhotrvajúci problém s útočníkmi, Southgate a Vardy sa dohodli, že úplne nezatvoria "kapitolu Vardy". No hviezda Leicestru sa vráti len ak dôjde k veľkej kríze v tíme zapríčinenou zraneniami.

"Už som nad tým chvíľu premýšľal. Mladší nebudem a je evidentné, že tréner chce omladiť káder, čo má samozrejme svoje výhody na MS – dostali sme sa do semifinále a skončili štvrtí. Tak som mu povedal, že najlepšie asi bude dať šancu mladším hráčom," cituje Vardyho the Guardian.

Hráč Leicesteru, ktorý sa plánuje sústrediť na kariéru v klube, odohral v národnom drese 26 zápasov a strelil sedem gólov.

Svoje rozhodnutie skončiť oznámil reprezentačnému trénerovi Garethovi Southgateovi aj obranca Chelsea Cahill, ktorý si však tiež nechal otvorené zadné dvierka. "Ak by ma v budúcnosti potrebovali, som tu," povedal 61-násobný reprezentant.