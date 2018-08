Dočkáme sa vynovenia Hlavnej stanice v Bratislave? Takúto sumu vyčlení vláda na jej rekonštrukciu

Vláda vyčlení 2,8 milióna eur na rekonštrukciu Hlavnej stanice v Bratislave.

Oznámil to v utorok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že sa na tom dohodol s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) a ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd). Práce na obnove by chceli stihnúť dokončiť ešte pred začiatkom budúcoročných májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku.

Predseda vlády spresnil, že sa spoločne s ministrami dohodli na vyčlenení 2,8 milióna eur, ktoré umožnia Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) rekonštruovať svoju infraštruktúru. "Odľahčí sa tak ich vlastný rozpočet na to, aby adekvátnu sumu v rovnakom objeme preinvestovali na rekonštrukciu Hlavnej stanice v Bratislave," skonštatoval Pellegrini s tým, žeby cestujúci mohli už o niekoľko mesiacov zhliadnuť vynovenú Hlavnú stanicu zvnútra i zvonka. Finančné zdroje sa podľa ministra financií podarilo uvoľniť vďaka tomu, že sa slovenskej ekonomike z hľadiska príjmov štátneho rozpočtu darí. "Z týchto nadpríjmov uvoľníme čiastku necelých troch miliónov eur," vysvetlil.

Tieto peniaze chcú ŽSR investovať do nového opláštenia stanice, fasád, osvetlenia i do nového dizajnu vnútorného priestoru. ŽSR však už nedávno s čiastočnou revitalizáciou stanice začali. Do podchodov a novej čakárne preinvestovali 2,3 milióna eur. "Táto stanica si zaslúži obnovu, aby spĺňala nároky 21. storočia," uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Súhlasí s ním aj premiér, podľa ktorého je Hlavná stanica akousi vstupnou bránou a prvou vizitkou krajiny. "Veľa rokov je táto stanica predmetom kritiky jej stavu, je poznačená dlhodobými spormi ľudí, ktorí chceli v tomto prostredí realizovať revitalizáciu, ale dodnes sa tak nestalo. Sme preto povinní túto stanicu vynoviť," uviedol Pellegrini.

Želá si, aby sa práce na rekonštrukcii mohli začať čo najskôr a podarilo sa ich dokončiť ešte pred začiatkom budúcoročných májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku. Zároveň odmieta tvrdenia, že k uvoľneniu peňazí na stanicu dochádza krátko pred novembrovými komunálnymi voľbami. "Pri rozhodovaní o tejto investícii je pre mňa irelevantné, kedy sú komunálne voľby. O podporu svojich kolegov by som žiadal bez ohľadu na to, kto je dnes primátor Bratislavy, alebo kto sa ním chce stať. Je mi to úplne jedno," podotkol predseda vlády.