Bolt nastúpi na svoj prvý futbalový zápas: Nečakané priznanie!

Bývalý jamajský šprintér Usain Bolt odohrá v piatok svoj prvý zápas za austrálsky futbalový klub Central Coast Mariners.

Osemnásobný olympijský šampión a svetový rekordér v behu na 100 aj 200 metrov nastúpi v prípravnom dueli proti "béčku" účastníka A-League.

"Budem nervózny, pretože to už nebude charitatívny zápas. Určite urobím aj nejaké chyby, ale chcem byť na seba hrdý a odohrať čo najlepší duel. Musím si zvyknúť na tempo hore-dolu, pretože to mi robí najväčší problém," citovala agentúra DPA Bolta, ktorý by chcel odohrať približne 20 minút pred 12.000 divákmi.

"To najdôležitejšie pre neho je dostať sa do futbalovej kondície. Čo sa týka zručností, je na tom veľmi dobre. Musí byť však schopný robiť všetko v rýchlosti," uviedol tréner Mike Mulvey.

Tridsaťdvaročný Bolt ukončil svoju atletickú kariéru minulý rok. Odvtedy sa venuje futbalu a trénoval s niekoľkými mužstvami v Nemecku, Nórsku a Juhoafrickej republike.