Príchod automobilky Jaguar prudko zdvihol ceny nehnuteľností v Nitre: Nárast o desiatky percent!

Investícia automobilky Jaguar Land Rover zdvihla ceny nehnuteľností v Nitre a okolí o desiatky percent.

Podľa pracovníkov realitných kancelárií sa však už začiatkom tohto roka začala situácia upokojovať a hodnota realít sa blíži k cenovému stropu. Podľa Rudolfa Paukeho z realitnej kancelárie RE/MAX Family je v súčasnosti ťažké objektívne zhodnotiť celkový vplyv automobilky na cenu nehnuteľností v Nitre. „Ešte stále do regiónu nedorazilo to množstvo pracovnej sily, aké sa očakáva. V každom prípade bol doteraz vplyv Jaguaru markantný, hlavne v rokoch 2016 a 2017, kedy bol nárast cien výrazný a vo všeobecnosti dosiahol úroveň približne 20 až 30 percent,“ skonštatoval Pauke, podľa ktorého však nešlo o prirodzený stav vyvolaný zvýšením zamestnanosti, produktivity práce alebo miezd.

Hodnotu nehnuteľností ovplyvnilo hlavne správanie ľudí. Po ohlásení investície začala cena realít stúpať, preto mnohí predávajúci svoju ponuku z trhu radšej stiahli, aby počkali na vyššie ceny. „Na druhej strane tu boli ľudia, ktorí chceli nakupovať, aby neskôr mohli byty prenajímať, alebo výhodne predávať. Takže sa znížila ponuka a zároveň sa zvýšil dopyt. Z toho vyplynul aj markantný nárast cien, čo od roku 2016 výrazne zasiahlo celý nitriansky región,“ skonštatoval Pauke.

K najvyššiemu nárastu cien došlo hlavne pri garsónkach a jednoizbových bytoch. „Tam bol nárast o desiatky percent. Kým pred príchodom Jaguaru sa garsónka predávala v Nitre za približne 29.000 eur, v čase najväčšieho boomu to bolo aj 54.000 eur. Ten nárast bol enormný. Jednoizbové byty stúpli z 35.000 eur a priblížili sa k sume 70.000 eur. Na tejto hranici sa však už prestali predávať, takže cenový strop dosiahli na úrovni okolo 65.000 eur,“ vysvetlil Matias Fest zo spoločnosti Fest Garant Invest. Podľa jeho slov bol nárast cien ešte väčší pri pôde. „Je jej stále nedostatok, takže jej cena stúpala a stále nie je stabilná. Pred príchodom automobilky stála napríklad 30 až 50 eur za meter štvorcový, teraz je to 80 až 120 eur,“ uviedol Fest.

V posledných mesiacoch však už Jaguar Land Rover prestal ceny nehnuteľností v Nitre a okolí ovplyvňovať tak výrazne ako v rokoch 2016 až 2017. „Veľa ľudí zvolilo akúsi vyčkávaciu taktiku a skôr sledujú, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Je to aj v dôsledku sprísnenia poskytovania hypoték, ale svoj vplyv majú aj ohlásené projekty developerov, v rámci ktorých by mali v Nitre pribudnúť stovky nových bytov. Čaká sa na to, ako to ovplyvní hlavne trh so staršími bytmi. Ľudia, ktorí ich v čase najväčšieho boomu kupovali predražené, už na nich začínajú prerábať. V ponukách na predaj sa síce stále objavujú za vysoké ceny, ale tie sa už v mnohých prípadoch ukazujú ako nereálne,“ uviedol Fest.