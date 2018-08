Cyklistický fenomén Ján Svorada jubiluje: Oslávi 50-ku na bicykli?

Roky pribúdajú, ale aj tak sa najlepšiecíti v sedle bicykla.

Jeden z najlepších špurtérov v histórii profipelotónu Ján Svorada dnes oslávi životné jubileum 50 rokov! Hoci rodák z Trenčína v roku 1995 prijalčeské občianstvo, je prvým rodákom zo Slovenska, ktorý vyhral etapu na Tour de France!

Svoje prvé preteky odjazdil Svorada v roku 1980 v Bratislave. O sedem rokov neskôr sa stal členom vojenského tímu Dukla Brno a tri roky nato triumfoval v Pretekoch mieru. Profesionálom bol v rokoch 1991 - 2006. A hoci si mnohí myslia, že jeho najpamätnejším okamihom kariéry je triumf v záverečnej etape Tour de France na Champs-Elysées, nie je to pravda.

„Pre mňa bolo významnejšie, keď som vyhral prvú etapu na Gire. Alebo celkom zásadné bolo víťazstvo na Pretekoch mieru,“ povedal Svorada pre český denník Blesk a dodal: „Triumf na Champs-Elysées, to je pekné, ale pre mňa je to len ďalšia etapa na Tour.“

Málokto vie, že Svorada na vrchole kariéry zvažoval, že s cyklistikou nadobro skončí! „V roku 1999 som bol v páde a jeden z mojich súperov Manuel Sanroma po ňom podľahol zraneniam. To si člověk v hlave začína zrovnávať, či má cenu podstupovať také riziko. Ja som mal šťastie, že som išiel ďalej, ale on, bohužiaľ, zostal na mieste. To sú chvíle, ktoré sa vás dotknú,“ priznala cyklistická legenda.

Svorada je od roku 2006 manažérom a podnikateľom. Žije neďaleko Brna s manželkou Radkou a dvomi deťmi - synom Janom a dcérou Kateřinou.