Návrat Weissa po desiatich mesiacoch: Ako dopadne Kozákov experiment?

Žiadne prevratné zmeny! Tréner Ján Kozák (64) stavil na osvedčené mená pred prípravným zápasom proti Dánsku (5. septembra v Trnave) a úvodným duelom Ligy národov s Ukrajinou (9. septembra vo Ľvove).

V 24-člennej nominácii sa objavili traja hráči z domácej ligy (Šulla, Šatka, Pačinda), zvyšok tvoria legionári.

Po desaťmesačnej prestávke sa do reprezentácie vracia Vladimír Weiss. Naposledy nastúpil vlani v októbri proti Malte. Začiatkom decembra si však roztrhol predný krížny väz v ľavom kolene. Operácia znamenala stop na pol roka. Už je fit a v posledných troch ligových zápasoch strelil dva góly. „Chcel som ho povolať už na dva predchádzajúce súboje s Holandskom a Marokom. Po fyzickej stránke bol pripravený, no chýbala mu herná prax. Nechceli sme zbytočne riskovať, a preto sme jeho návrat oddialili. Som rád, že je späť,“ povedal Kozák.

Ako posledná z päťky veľkých európskych líg odštartovala minulý víkend nemecká Bundesliga. Bez pravého obrancu Herthy Berlín a stabilného reprezentanta Petra Pekaríka, ktorý má dlhšiu dobu problémy s kolenom. „Trénuje individuálne. Po záťaži kolena sa ozvali bolesti v svale. Po dlhodobom výpadku to býva normálne. Röntgen našťastie neukázal nič vážne. Od klubového lekára dostal dva dni voľna. V závere týždňa sa s ním spojíme a rozhodneme sa.“

Kozák pred dvoma rokmi počas ME vo Francúzsku naznačil, že Marekovi Hamšíkovi by prospela zmena a mal by z Neapola odísť. Dnes si to šéf slovenskej lavičky už nemyslí. „Marek vyhodnotil situáciu správne. V Neapole je doma. Ľudia si ho vážia. Pozná dôkladne prostredie. Urobil dobrý krok, že ostal a nešiel do Číny. Žiť tam nie je jednoduché. Hráči, ktorí tam idú, sa aj vracajú rýchlo späť.“

Kozák nominoval do kádra aj tandem Šatka – Pačinda z Dunajskej Stredy a brankára Šullu zo Slovana Bratislava. Oba kluby už v Európskej lige dohrali. Reprezentačného trénera teší, že Slovensko má v hre o postup do skupinovej fázy ešte ďalšie dva tímy. „Trnava ide svojou cestou. Ťažko sa proti nej hrá. Zvíťaziť nad ňou je náročné. Horšie je, keď má tvoriť, dominovať a vyhrávať. Chlapci sú zomknutí, bojovní. Vydávajú zo seba všetko. Veľmi im držím palce. Zaslúžili by si hrať v skupine. Trenčín má veľa cudzincov. Napriek tomu dokáže vychovať hráčov pre reprezentáciu. Napríklad Lobotku alebo Bera,“ dodal Kozák.