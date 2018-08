Vaculík si po nešťastnom úvode sezóny opäť užíva: Z nemocnice až na pódium

Ťažké zranenie, nemocničné lôžko, dlhá rehabilitácia. Tým všetkým si od úvodu sezóny prešiel jeden z najlepších svetových pretekárov na plochej dráhe Martin Vaculík (28).

Teraz je už opäť v poriadku a skvelú formu potvrdil v sobotu na Veľkej cene Poľska v Gorzówe v rámci elitnej Grand Prix Speedway.

Rodák zo Žarnovice v tejto sezóne premiérovo štartoval v britskej lige za Leicester Lions. Lenže 12. apríla sa pre neho zle skončil hromadný pád vo Swindone. S otvorenou zlomeninou ľavého členka ho previezli do nemocnice a nasledovali dve operácie. „Prvá trvala tri a druhá deväť a pol hodiny. Organizmus dostal zabrať,“ zaspomínal si na najhoršie okamihy sezóny Vaculík. S Leicesterom neskôr rozviazal zmluvu, aby sa sústredil už len na ligy v Poľsku a Švédsku spolu so seriálom GP. K rýchlemu návratu na trať mu pomohol kondičný tréner Maroš Molnár. „Pripravil mi skvelý tréningový program. V pretekoch už nie som vôbec limitovaný, hoci po návrate hlava ešte nebola pripravená a stále som mal v mysli, že nohu mi držia len šróby,“ priznal Martin Vaculík.

Ako doma

V sobotu na VC Poľska nechal za sebou celú konkurenciu. V Gorzówe zopakoval triumf z roku 2012 a užíval si aplauz 20 000 fanúšikov. Tí ho už berú za svojho. „Je to príjemný pocit, keď má športovec aj v inej krajine takých skvelých priaznivcov,“ teší sa Martin Vaculík. V Gorzówe je členom miestneho klubu a tvrdí, že zúročil skúsenosti z dráhy, ktorú výborne pozná. Amatér by si myslel, že medzi jednotlivými štadiónmi rozdiely nie sú, no opak je pravdou. „Každá dráha má inú geometriu, iné rádiusy zákrut či iný materiál. Niektorý je tvrdší, niektorý hrubší. Tak ako náš šport vyzerá jednoducho, tak je komplikovaný,“ upozorňuje Vaculík. Už o dva týždne ho čaká VC Slovinska, kde vlani zvíťazil. „Ešte nevzdávam boj o osmičku pre ďalšiu sezónu, prípadne o divokú kartu. No radšej by som si to vyjazdil sám,“ dodal Martin Vaculík.

RODINA FANDILA DOMA

Manželka Martina Vaculíka, známa herečka Kristína Turjanová prežívala sobotňajšie preteky pred televíznou obrazovkou. „Naše deti sú ešte malé, aby mohli cestovať na preteky. Preto mi vždy držia palce pri televízii. Keď budú staršie, určite prídu aj na štadión,“ usmial sa Vaculík.