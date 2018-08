Bláznivý tatko v akcii: Jeho vtipné fotky s dcérkou vás zaručene pobavia

Foto

Netradičný otec. Aj tak by sme mohli označiť Sholoma Ber Solomona (37). Už ako malý sa rád obliekal do rôznych kostýmov a pózoval na fotkách. Keď sa mu narodila dcérka Zoe (2), zmyslel si, že by bola skvelým oživením jeho bláznivých počinov.