Belohorcová sa zbavila luxusného bytu v Miami: Presťahuje sa do ešte väčšieho prepychu!

Namastila si vrecká! Bývalá televízna učiteľka sexu Zuzana Belohorcová (42) žije už viac ako šesť rokov v Miami. Luxusné bývanie si spolu s rodinou užívala v mrakodrape Portofino Tower, rozhodla sa však presťahovať do ešte luxusnejšieho komplexu.

Moderátorka Novému Času prezradila, aké „vychytávky“ bude mať jej nový, prepychovejší domov. A hoci mesačné nájomné sa pohybuje v desaťtisícoch eur, Zuzana si z toho ťažkú hlavu nerobí. Belohorcová obývala spolu s manželom, ich dcérkou Salmou a synčekom Neviom až doteraz byt v mrakodrape Portofino Tower. Kľúče od štvorizbového apartmánu s výhľadom na oceán z 30. poschodia však už o pár dní odovzdajú inému šťastlivcovi.

„Sťahujeme sa 4. septembra do lepšieho baráku hneď vedľa, do Continuum, zatiaľ na rok do prenájmu. Potom uvidíme, buď budeme pokukávať po nejakom bytíku a nejaký si kúpime tu, alebo sa vrátime späť do Portofina, keď sa tam skončí rekonštrukcia. V každom prípade, tento barák ponúka lepšie zázemie. Máme tam lepšie podmienky, lebo je tam súkromná pláž s ležadlami aj slnečníkmi. V komplexe je neskutočne dobre vybavené fitko, úžasná reštaurácia, nádherná tropická záhrada s bazénmi i tenisové kurty,“ vymenovala nadštandardné vymoženosti Zuzana, ktorá sa teší nielen z tejto novej luxusnej adresy, ale aj z miliónov eur, ktoré pribudnú do rodinného rozpočtu. Za luxus, o akom sa bežným smrteľníkom môže iba snívať, však bude musieť poriadne zacvakať.

Desaťtisíce mesačne

Za predpokladu, že rodinka si chce udržať doterajší štandard a kufre si zloží v štvorizbovom byte, musia si mesačne nachystať v prepočte približne 18 500 až 25 000 eur. Táto horibilná suma však Belohorcovej bezsenné noci rozhodne nespôsobuje. Americký byt, ktorý s manželom predala, svietil v ponuke realitnej kancelárie za 2 200 000 eur, no prominentná rodina získala ešte viac peňazí.

„Predali sme to výborne, ako vždy. Nikdy sme tu v Amerike neprerobili, na žiadnej nehnuteľnosti. Zatiaľ sa nám vždy podarilo všetko predať s profitom,“ pochvaľuje si Zuzana, ktorú preto nemusí trápiť závratne vysoké nájomné, aké platia obyvatelia spomínaného miamského luxusného komplexu. Výhodný biznis sa Belohorcovej podaril aj v Prahe, kde ponúkala spolu s manželom na predaj trojizbový byt za 290 000 eur. „Predali sme aj tento byt,“ dodala moderátorka, ktorá si tak s manželom môže splniť sen a presťahovať sa do centra na pražskú Malú Stranu, kde si hľadajú nové rodinné hniezdočko.