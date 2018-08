Na preventívku u zubára sa objednajte už teraz: Vynechanie vás môže stáť desiatky eur

Návšteva zubára nie je pre nikoho z nás práve príjemná záležitosť. Aj tu však platí, že lepšie je zachytiť kaz ešte v zárodku, ako opravovať skazený chrup.

Okrem toho na Slovensku platí už roky pravidlo, že ten, čo neabsolvuje preventívku, si musí úkony na ďalší rok hradiť zo svojho vrecka. Čo navyše poskytujú poisťovne svojim klientom oproti konkurencii?

Na kontrolu chrupu má bezplatne nárok pacient. A nielen to. „V zmysle platnej legislatívy, ak poistenec neabsolvuje preventívnu prehliadku v tomto roku, v budúcom roku si bude musieť zaplatiť ošetrenie súvisiace so zubným kazom sám,“ upozorňuje hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková. Ako doplnila, toto pravidlo platí pre deti a dospelých. Podľa najväčšej poisťovne na našom trhu patrí práve preventívna prehliadka u stomatológa k najnavštevovanejším. Ak na prehliadku nepôjdete, môže vás to na ďalší rok stáť bežný zákrok desiatky eur.

Toto ponúkajú navyše poisťovne

Union zdravotná poisťovňa

benefity týkajúce sa starostlivosti o zuby zlúčila do jedného

klient ma ročne nárok na 100 eur

môže ich čerpať na rôzne výkony (aj dentálnu hygienu, plomby, korunky a i.)

podmienka je mať absolvovanú preventívnu prehliadku

Všeobecná zdravotná poisťovňa

deťom uhradí 50 % z nákladov na dentálnu hygienu, zľavy na dentálnu hygienu

Dôvera zdravotná poisťovňa

prispejeme na najčastejšie zubné výkony a dentálnu hygienu sumou spolu až 100 € ročne (poisteným u nich nad rok)

novým poistencom dajú ročne do do výšky spolu 50 € ročne

podmienkou je absolvovaná preventívka

Počet pacientov na preventívke

Detí do 5 rokov

Spolu pacientov: 94 794

Absolvovalo: 76 493

6 až 14 rokov

Spolu pacientov: 352 280

Absolvovalo: 292 771

15 až 18 rokov

Spolu pacientov: 200 938

Absolvovalo: 133 800

od 19 rokov

Spolu pacientov: 4 253 244

Absolvovalo: 2 106 446